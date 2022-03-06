طريقة عمل الأرز باللبن مثل فاطمة أبو حاتي في خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الأرز باللبن مثل الشيف فاطمة أبو حاتي، إحدى أشهر الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت بشكل كبير، وذلك نظرًا لسهولة تحضيرها داخل المنزل، وتوافر مكوناتها، لذلك تقدم «هن» في التقرير التالي، خطواتها والمقادير الخاصة بها.

طريقة عمل الأرز باللبن مثل الشيف فاطمة أبو حاتي

المقادير

2 كيلو لبن.

كوب أرز مصري.

كوب لبن بارد.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة كريم شانتي بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

- داخل حلة على النار، ضعي اللبن مع الأرز المغسول بعد تصفيته جيدًا من المياه.

- يترك الأرز مع اللبن ليغلى ثم يضاف إليه السكر والفانيليا.

- يُذاب النشا مع الكريمة اللباني ثم يضاف إلى الأرز فى آخر فترة التسوية، ويُترك على النار حتى ينضج تمامًا.

- يذوب السكر مع الماء على النار ثم يضاف بشر البرتقال للكراميل.

- يُقدم مع القرفة والمكسرات أو صوص الكراميل حسب الرغبه بالهنا باردًا

مقادير وطريقة تحضير الأرز باللبن بجوز الهند

نصف كوب أرز مسلوق

نصف كوب نشا

1 لتر لبن

1 كوب سكر

1 كوب جوز الهند

- يضرب اللبن في الخلاط مع جوز الهند والسكر والنشا.

- يضاف الخليط إلى الأرز على النار.

- يضاف الزبيب ويقلب كل الخليط.

- يصب في كاسات ويقدم باردًا.

مقادير وطريقة عمل أرز باللبن بالزبيب

100 جرام أرز

زبدة

100 جرام سكر

700 مل لبن

رشة جوزة الطيب

100 مل كريمة

روح اللوز

زبيب

- ضيفي روح اللوز للزبيب ثم ادهني الطاجن بالزبدة.

- ضعي اللبن والسكر والأرز المسلوق والزبدة والكريمة على النار، وقلبي وادخليه الفرن.

- ضيفي خليط الزبيب فى طواجن التقديم ثم خليط الأرز، ورشي سكر على الوجة وكرمليه.

طريقة عمل الأرز باللبن مع صلصة التمر

المقادير

3 كوب لبن

1 كوب كريمة

ثلاثة أرباع كوب سكر

5 ملعقة كبيرة نشا

2 فص مستكة مطحونة مع ملعقة سكر صغيرة

نصف كوب أرز

صلصة التمر

1 كوب عجوة

1 كوب ماء

1 علبة قشطة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

نصف ملعقة صغيرة قرفة

فستق وورد للوجه

- يذوب النشا والسكر مع اللبن البارد ثم يرفع على النار مع المستكة والكريمة.

- يضاف إليه الأرز ويترك ليغلي حتى يثقل.

لعمل صلصة التمر:

- على النار توضع العجوة مع الماء حتى تذوب.

- تضاف إليها القشطة والحبهان والقرفة.

- يقلب الخليط جيدا حتى يصبح كريمي.

- يقدم الأرز وعليه الصلصة ثم يزين بالفستق والورد المجفف.

- يقدم بارد أو دافئ.

طريقة تحضير عمل أرز باللبن بالجيلي والفراولة

المقادير

أرز باللبن

باكو بودرة جيلي

2 كوب ماء

فراولة

شوكولاتة مبشورة

- تخلط بودرة الجيلى مع كوب ماء على النار ويترك الخليط.

- توضع طبقة من خليط الأرز باللبن فى كأس وتترك لتتبرد.

- تضاف الفراولة ثم نضع خليط الجيلي.

- يوضع فى الثلاجة حوالي 4 ساعات حتى تمام التماسك.

- يزين الوجه بالشكولاتة ثم يُقدم.

طريقة عمل الأرز باللبن بالقرفة والزنجبيل

المقادير

الأرز باللبن جاهز بالقرفة والزنجبيل والمستكة

شوكولاتة ذائبة

كاكاو

جوز هند

مكسرات

سكر ملون

سكر بودرة

نشا

- يُشكل كرات من الأرز باللبن مع خليط سكر بودرة ونشا.

- تُغمس الكرات فى الكاكاو أو الشوكولاتة أو جوز هند أو المكسرات أو السكر الملون، ثم تُقدم.

مقادير وطريقة عمل الأرز باللبن بالكراميل

المقادير

الأرز باللبن جاهز

صوص كراميل

كريم شانتي

عنب

- طريقة تحضير الأرز باللبن بالكراميل

- يزين الكأس بصوص الكراميل ثم يُغرف الأرز باللبن فىه مع خلطه بالقليل من الكراميل.

- يزين بالكريم شانتى وفوقه العنب ويجمل بصوص الكراميل ثم يُقدم.