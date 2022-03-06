طريقة عمل الجاتو في الخلاط بدون مجهود.. «وصفة سريعة لعشاق الحلويات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من السيدات عن أصناف الحلوى المختلفة سريعة التحضير ولا تحتاج لمكونات كثيرة، ومن أشهرها وصفة الجاتو في الخلاط والمعروفة باسم «جاتو شاتوه»، وهو من أكثر الحلويات التي يفضلها الأطفال والكبار بجانب كونه سهل التحضير، ويمكن عمله في المناسبات مثل أعياد الميلاد ورأس السنة، بالإضافة إلى أن مقاديره موجودة في كل بيت.

ويعرض «هُن»، في السطور التالية، طريقة عمل الجاتو في الخلاط مثل الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الجاتو في الخلاط

كوب من الدقيق

كوب (200 جرام) من السكر البودرة

٣/٤ كوب شوكولاتة خام مقطعة قطعة أو نصف كوب كاكاو

(١/٢) كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة أو كوب من الزيت

بيضتين

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

رشة ملح

كوب لبن

- نضع كوب الزيت ثم كوب اللبن وعليهم السكر البودرة في الخلاط، ونضيف نصف كوب من الكاكاو الخام ويتم ضربهم جيداً، وأثناء الضرب قبل أن يثقل قوام الخليط نضع الصوص في كوب.

-الجزء الباقي من الخليط، نضيف إليه بيضتين والفانيليا ويتم ضربهم مرة أخرى حتى تمتزج المكونات ثم نضعه جانبا.

- في بولة زجاجية، نضع كوب الدقيق وملعقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح، ثم نحضر صينية مقاسها 22، ولعمل صينية أكبر نضاعف الكمية.

- نضع الخليط الموجود في الخلاط على المكونات الجافة الموجودة في البولة، ولا ينصح بوضع الدقيق في الخلاط بل نمزج المكونات جيدا وتصبح عجينة ذات قوام سائل.

- نضع الخليط في الصينية المدهونة وعلى درجة حرارة 180 في الفرن ونتركها حتى تستوي جيدا.

- بعد خروجها من الفرن بمدة 10 دقائق نقوم بتقطيعها في الصينية قطع صغيرة ونضع عليها الصوص حتى يتمزج في قطع الجاتو.

طريقة عمل الجاتو في الخلاط مثل فاطمة أبو حاتي

المقادير

كوب من الدقيق

كوب (200 جرام) من السكر البودرة

٣/٤ كوب شوكولاتة خام مقطعة قطعة أو نصف كوب كاكاو

(١/٢) كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة أو كوب من الزيت

بيضتين

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

رشة ملح

كوب لبن

- نضع السكر في الكبة وتلتين مقدار اللبن ونضربهم جيدا ثم نضيف تدريجياً نصف كوب الكاكاو ونخلطهم جيدا ببعض، ثم نضيف الزيت بشكل تدريجي أثناء الضرب في الخلاط.

- بعد تماسك الخليط وعمل الصوص، نضع جزء منه في كوب ونستخدم الباقي منه لعمل العجينة، ونضيف إليها البيض والفانيليا بالإضافة إلى الجزء الباقي من اللبن وذرة الملح، ونضرب المكونات جيدا في الخلاط لمدة 4 دقائق.

- نضع مكونات الخليط في بولة زجاجية، ولكي تكون طريقة عمل الجاتو في الخلاط ناجحة، نضيف الدقيق والبيكنج بودر بعد نخلِه، ثم نقلب المكونات جيدا لتكون الكيك هشة، وبعد تجانس الخليط نضع عجينة الجاتو في صينية ثم نضعها في فرن درجة حرارته 180 لمدة 30 دقيقة.

الكريم شانتيه الحشو

المكونات

كوب من الكريم شانتيه الخام

نصف كوب سكر بودر

كوب لبن بارد 250 ملل أو ماء عليه لبن بودر

طريقة التحضير

نضيف المكونات إلى بولة زجاجية ونضربها بالمضرب الكهربائي حتى تتماسك، ويمكن تركها بيضاء أو نضع لها ملعقتين من صوص الشوكولاتة أو ملعقتين من الكاكاو الخام، ثم وتوضع في الثلاجة حتى الانتهاء من إعداد الكيكة.

- نضع الكيكة على شبكة حتى تبرد ونقسمها نصفين ثم نسقيها لبن مضاف إليه ملعقة كبيرة سكر بودرة وملعقة كبيرة كاكاو خام، وذلك لجعلها طرية وهشة وعلى شكل جاتو، ثم نزينها بطبقات الكريم شانتيه وطبقة من الصوص السائل، ويمكن إضافة قطع الفاكهة من الفراولة وغيرها عند التزيين بحسب الرغبة.