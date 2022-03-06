الامارات | لتتخلصوا من دهون البطن الخطيرة.. تناولوا هذه الخضروات !

شكرا لقرائتكم خبر عن لتتخلصوا من دهون البطن الخطيرة.. تناولوا هذه الخضروات ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالباً ما يتم تخزين الدهون الحشوية في أعماق البطن حول الأعضاء الحيوية، وعلى الرغم من أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة هما طريقتان رئيسيتان للقضاء على هذا التراكم، إلا أن بعض الخضروات المحددة يمكن أن تساعد على التخلص من تلك الدهون العديدة.

ومن أفضل الخضروات التي ينصح خبراء التغذية بتضمينها في النظام الغذائي للمساعدة على تقليل الدهون الحشوية: (الكرنب والسبانخ والجرجير والخس الروماني والسلق السويسري والملفوف الصيني والجرجير).

وتكمن مشكلة الدهون الحشوية في أنها تشق طريقها حول الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الكبد والأمعاء، وعلى الرغم من أنه يمكن رؤية معظم مناطق دهون البطن من الخارج، إلا أن الدهون الحشوية تُعرف باسم الدهون "المخفية"، لأنه حتى أولئك الذين يبدون نحيفين من الخارج قد يكون لديهم تراكم للدهون الحشوية غير الظاهرة.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية القول إن التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة هو أمر ضروري لتقليل خطر تعرضك لمستويات غير صحية من الدهون الحشوية، ووفقاً للدراسات فإن وضع أكثر من نوع معين من الخضروات يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الدهون.

وخلال دراسة أجريت في جامعة ألاباما في برمنغهام ، وجد الباحثون أنه من بين مجموعة تضم أكثر من 100 امرأة في فترة ما قبل انقطاع الطمث، تم تقليل الدهون بشكل كبير لدى أولئك اللاتي تناولن الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

ومع ذلك، فإن الكالسيوم ليس الفيتامين الوحيد الذي يكسر الدهون وتوفره الخضروات الورقية، فالخضروات ذات اللون الأخضر الداكن غنية أيضاً بفيتامين د المهم للجسم .

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