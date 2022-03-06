الامارات | شاب يتعرض لبتر ساقيه وأصابعه.. والسبب وجبة جاهزة !

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يتعرض لبتر ساقيه وأصابعه.. والسبب وجبة جاهزة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وسائل إعلام أجنبية واقعة مأساوية تعرض لها طالب شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، حيث فقد ساقيه وأجزاء من جميع أصابعه بعد تناوله بقايا وجبة جاهزة، مما تسبب في إصابته بتعفن الدم.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن الشاب الذي يعيش في نيو إنجلاند تناول بقايا وجبة جاهزة طلبها صديقه في الليلة السابقة، وتضمنت الدجاج والأرز وطبق معكرونة، وأصيب الشاب على الفور بالمرض، وكان يعاني من آلام في البطن وقيء وقشعريرة وضيق التنفس وتشوش الرؤية وألم الصدر وتحول جلده إلى اللون الأرجواني.

وسارع صديق الشاب بنقله إلى قسم الطوارئ في أحد مستشفيات نيو إنجلاند حيث تم فحصه من قبل الأطباء وكان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وبلغ معدل ضربات القلب 166 نبضة في الدقيقة.

وذكرت صحيفة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين" أن الشاب ساءت حالته وتم نقله جواً إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى آخر وتم تشخيص حالته بأنه مصاب بمرض يسمى "الفرفرية الخاطفة" وهو اضطراب تخثري حاد وفي كثير من الأحيان يكون قاتلاً، حيث قد يؤدي إلى إفشال عمل العديد من أعضاء الجسد.

ونتيجة لسوء حالة الشاب، قام الأطباء ببتر ساقيه من أسفل الركبة، إلى جانب بتر أجزاء من جميع أصابعه.

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