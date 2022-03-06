طريقة عمل مهلبية قمر الدين بالمكسرات وجوز الهند «زي الشيفات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد مهلبية قمر الدين، واحدة من الوصفات الشهيرة التي ارتبطت بشهر رمضان المبارك، ومع اقتراب الشهر الفضيل، تبحث العديد من السيدات وربات المنازل عن طريقة عمل مهلبية قمر الدين في البيت لتقديمها عقب وجبة الإفطار.

ويقدم «هن» لربات البيوت في التقرير التالي، طريقة عمل مهلبية قمر الدين في السطور التالية:

طريقة عمل مهلبية قمر الدين مثل الشيف نجلاء الشرشابي

المقادير

- لفة من قمر الدين.

- عدد 6 أكواب ماء.

- كوب سكر.

- نصف كوب نشا.

- ‏ملعقة كبيرة ماء ورد.

- زبيب.

- جوز هند.

- في البداية احرصي على تقطيع لفة قمر الدين، ثم ضعيها مع الماء على النار.

- انتظري حتى نضج قمر الدين وارفعيه من على النار.

- اضربيه في الخلاط ثم ضعيه على النار مرة أخرى.

- ضعي السكر وقلبي جيدا.

- قلبي النشا في القليل من الماء ثم ضيفيه لخليط قمر الدين.

- ضعي الزبيب، واتركى الخليط حتى الغليان.

- ضعي المهلبية في كاسات التقديم، واضيفي على الوجة الزبيب وجوز الهند وقدميها باردة.

مقادير وطريقة عمل مهلبية قمر الدين بالمكسرات

- 250 جرام من قمر الدين.

- عدد 7 أكواب من الماء.

- ‏100 جرام من السكر.

- 4 ملاعق من النشا.

- نصف كوب من الماء البارد.

- نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

- كمية من المكسرات المجروشة.

- ‏ضعي الماء في وعاء عميق وارفعيه على النار، واحرصي على أن تكون متوسطة الحرارة.

- قطعي قمر الدين إلى قطع وضيفيه للماء المغلي على النار.

- اضيفي السكر، واتركيه على النار حتى يذوب قمر الدين.

- ضعي نصف كوب من الماء البارد في وعاء منفصل، واضيفي له النشا واخلطي جيدًا.

- اضيفي خليط النشا والماء إلى قمر الدين، وقلبي جيدًا حتى يتماسك ثم ضعي عليه الفانيليا.

- ‏ضعي قمر الدين في أكواب التقديم، وزيني بالمكسرات.

- ضعيها في الثلاجة حتى تبرد وتقدم باردة.