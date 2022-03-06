أفضل علاج للتخلص من دهون الكبد.. «السر في خل التفاح»

القاهرة - سمر حسين - صحة

«من 20 سنة، الدكتور قالي عندي دهون على الكبد، وبعد كده زدت في الوزن لكن عايزة أعرف خطورة الدهون على الكبد، أو أعمل إيه، لأنهم بيقولوا ممكن تقلب سرطان أو تليف»، السؤال السابق طرحته إحدى المتابعات لبرنامج «العيادة» الذي يقدمه دكتور مدحت خليل استشاري الجهاز الهضمي، والمذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ليوضح لها أسباب دهون الكبد وعلاجه.

أسباب دهون الكبد

وقال «خليل» إن أسباب دهون الكبد عديدة، والدهون نفسها ربما تكون عرضا لزيادة الوزن أو تناول الوجبات السريعة أو تعاطي بعض أدوية الصرع على المدى الطويل، كما يمكن أن تحدث نتيجة الإصابة بمرض السكر أو ارتفاع دهون الدم وأحياناً تكون مؤشرا على الالتهاب الناتج عن الإصابة بفيروس سي: «كلمة دهون على الكبد ليست مرضًا في حد ذاتها، وإنما عرض لأكثر من مرض، ولازم نعرف الأسباب علشان نتخلص منها بطريقة سليمة، على سبيل المثال إذا تراكمت الدهون على الكبد بسبب زيادة الوزن يجب أن يتبع المريض حمية غذائية تحت إشراف الطبيب، لأن ساعات إنقاص الوزن السريع بيسبب زيادة الدهون على الكبد».

وشرح استشاري الجهاز الهضمي، أنه إذا كانت الدهون على الكبد بسبب السكر، فيجب عمل تحليل سكر صائم بعد الأكل بساعتين أو منحنى سكر، وإذا كانت تلك الدهون بسبب فيروس سي يجب أن يجري المريض تحليل إنزيمات الكبد.

أنواع دهون الكبد ونصائح للمصابين به

وهناك أنواعا عديدة من الكبد، منها ما يكون مصحوب بارتفاع في إنزيمات ومنها ما يؤثر على إنزيمات الكبد، وفي هذه الحالة يجب قياس تلك الإنزيمات، وإذا كانت أعلى من الطبيعي فهذا يدل على احتمالية الإصابة بتشحم كبدي إلتهابي ويكون مصحوبا بنتؤات كبدية تظهر في السونار: «الدكتور هيقدر يحدد إذا كان تشحم كبدي عادي أو التهابي أو نتوئي».

- ممارسة الرياضة وإنقاص الوزن هي أفضل علاج للتخلص من دهون الكبد، ويليها تنظيم السكر إذا كان المريض يعاني من السكري.

- الابتعاد عن أنظمة الدايت التي تعمل على إنقاص الوزن بشكل سريع لأنها قد تزيد من نسبة الدهون على الكبد.

-عمل تحليل فيروس سي وقياس نسبة الكوليسترول ودهون الدم.

-عمل سونار لتحديد نوع الدهون، والمتابعة مع طبيب متخصص.

3 وصفات طبيعية لعلاج دهون الكبد

ونصح «خليل» ببعض الوصفات الطبيعية للتخلص من دهون الكبد، كما يلي:

خل التفاح

يمكن شراء خل التفاح على هيئة زجاجات من العطارين أو أقراص من الصيدلية، ويعمل على إنقاص الوزن وتقليل نسبة الكوليسترول ودهون الدم، والتخلص من دهون الكبد والسموم الموجودة فيه، ويمكن تناوله عبر إضافة ملعقة صغيرة منه على كوب ماء وعسل نحل مرتين يومياً قبل الوجبات، وأما إذا كان على هيئة كبسولات، فيمكن تناول من 2 الى 4 كبسولات يوميا قبل الوجبات، لكن لا ينصح بالإكثار منه خاصة لمرضى القرحة المعدية.

الشاي الأخضر

يمكن أن يتناول الشخص أوراق الشاي الأخضر الطازجة، بوضعها في كوب من الماء الدافيء، وشربه من 3 إلى 4 مرات يوميا ولكن يجب عدم غليانه لأن ذلك يفقده مواد «الكاتشينز» والمسؤولة عن إنقاص الكوليسترول والدهون الموجودة على الكبد، ويمكن في بعض الأحيان تناول كبسولات الشاي الأخضر من 2 إلى 6 كبسولات يومياً قبل الوجبات.

الكركم

شاي الكركم مفيد جدا للتخلص من دهون الكبد، بسبب احتواءه على مادة الكركمين، ويمكن تحضيره من خلال إضافة ربع ملعقة شاي بودرة كركم وكوب ماء دافئ وتناوله مرتين يوميا.