طريقة عمل البرجر بفول الصويا بدون تكلفة.. «طعم أحلى من بره»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل البرجر بفول الصويا من أكثر الوصفات انتشارا، فهو من الأطعمة المحببة جدا عند الأطفال والكبار، ويتجهون دائما لشرائه من المطاعم الكبيرة، لكن أغلب الأمهات تخاف من اللحوم المصنعة في الخارج، لذلك يبحثن عن طرق لعمله بخطوات بسيطة ومكونات متواجدة في كل بيت دون فقدان مذاقه الرائع في المطاعم، ويستعرض «هن» في التقرير التالي وصفات متنوعة وآمنة على صحة الأطفال.

طريقة عمل البرجر بفول الصويا للشيف فاطمة أبو حاتي

المقادير

- كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهن 20%.

- بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح رفيعة.

- كوب فول صويا.

- 2 كوب ماء مغلي.

- 2 ملعقة كبيرة بهارات برجر.

- ملح.

- فلفل.

- رشة سكر.

للتقديم

- عيش برجر.

- جبنة شيدر.

- خس.

- شرائح بصل وطماطم.

- خيار مخلل.

طريقة التحضير

- في طاسة ساخنة على النار بها زيت بسيط جدا، يوضع البصل ويقلب حتى يصبح لونه ذهبي خفيف ويترك ليبرد تماما.

- ينقع فول الصويا في المياه المغلية لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يصفى جيدا من أي ماء زائدة.

- يوضع البصل في الكبة ويُفرم جيدا، ثم يضاف فول الصويا والملح والفلفل والسكر والبهارات، ويُخلط جيدا حتى يصبح الخليط ناعم جدا.

- يوضع الخليط المفروم على اللحمة المفرومة ويعجن جيدا.

- يُحضر قالب دائري بحجم البرجر أو المكبس الخاص به، ويوضع داخله كيس سندوتشات مفتوح ومدهون بقليل من الزيت، ثم تشكل أقراص البرجر بالحجم والسمك المناسب.

- بعد تشكيل كل أقراص البرجر تلف بأكياس أو ترص طبقات بين كل طبقة والأخرى كيس نايلون، ونضعه في الفريزر حتى يتماسك ويصبح جاهز للتسوية.

- ويقدم مع عيش البرجر والخس وشرائح الجبنة والطماطم والبصل والخيار المخلل.

ملاحظات لنجاح البرجر

- يجب أن تعجن المكونات مع اللحمة جيدا لضمان عدم وجود أي تكتلات.

- دخول البرجر الفريزر مهم قبل تسويته أو تحميره.

البرجر بفول الصويا للشيف سارة عبد السلام

المقادير

- كيلو لحمة مفرومة بها نسبة دهون 20٪‏.

- كوب فول صويا مجروش.

- ملعقة كبيرة نكهة تدخين بودر أو سائل التدخين.

- ملح.

- حبوب فلفل أسود.

- زيت.

سائل التدخين

- كوب نشارة خشب.

- نصف لتر ماء.

- ربع كوب صويا صوص خفيف.

صوص البرجر

- كوب مايونيز.

- ملعقة كبيرة كاتشب.

- ملعقة كبيرة مسطردة.

- ½ ملعقة صغيرة ثوم بودر.

- ½ ملعقة صغيرة بصل بودر.

- ½ ملعقة صغيرة نكهة تدخين بودر.

- ملح وفلفل أسود.

مكونات إضافية

- خس كابوتشا.

- طماطم شرائح.

- بصل أبيض حلقات.

- جبنة برجر شرائح.

- عيش كايزر.

طريقة التحضير

لعمل سائل التدخين

- يتم إشعال نشارة الخشب حتى تحترق ثم تطفيء بالماء ويضاف الصويا صوص إليها.

- يترك السائل ليلة كاملة حتى تتركز النكهة، ثم يصفى أو يرشح بشاش مطبخ أو بثلاث طبقات من ورق المطبخ.

- يترك السائل المُصفى لحين الاستخدام.

لعمل البرجر بفول الصويا

- في البداية ينقع في الماء حتى يطرى، ثم يصفى من الماء تماماً ويضاف على اللحمة المفرومة.

- يجرش الفلفل الأسود وتضاف منه كمية حسب الرغبة على اللحمة المفرومة.

- يضاف الملح ويعجن الخليط عجن خفيف حتى تمتزج كل المكونات معا.

- في حالة توفر بودر نكهة التدخين يضاف منه كميه على الخليط.

- يشكل البرجر بحجم أكبر من العيش الكايزر قليلاً.

- يشوى البرجر في طاسة مدهونة بالزيت أو على الشواية.

- أثناء الطهي يضاف سائل التدخين على البرجر حتى يشربه تماماً.

- يرفع البرجر من على النار بعد أن يشوى من الجهتين ويترك ليرتاح.

لعمل صوص البرجر

- تُخلط جميع المكونات وتقلب معاً.

- يُضاف 2 ملعقة كبيرة من سائل التدخين.

لتجميع السندوتش

- يدهن الكايزر بصوص البرجر ومن ثم يضاف الخس.

- تضاف الجبنة وفوقها البرجر، ثم شرائح الطماطم والبصل.

- يقدم البرجر مع الصودا والبطاطس.