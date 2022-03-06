طريقة عمل شاورما فراخ سوري.. أحسن من المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث ربات البيوت دائما على طريقة عمل شاورما فراخ سوري في المنزل، وهي من الوجبات اللذيذة ذات الطعم المميز التي يعشقها الجميع خصوصا الأطفال، وتعد الاختيار الأول لدى الكثير عند تناول الطعام خارج المنزل، وحصلت على شهرة واسعة في مصر خلال السنوات الأخيرة، لذا يستعرض «هن» وصفات متنوعة لإعداد الشاورما السوري على طريقة الشيف سارة عبد السلام.

طريقة عمل شاورما فراخ سوري

شاورما السيخ

المقادير

كيلو ونصف صدور دجاج صحيحة

قطعة «لية»

2 ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

رشة جوزة الطيب

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة صغيرة كبابة صيني

ملعقة كبيرة سماق

ملح وفلفل أسود

½ كوب زبادي

زيت

كوب بقدونس مفروم

2 بصل أحمر

3 حبات طماطم مكعبات منزوعة البذر

2 بصلة كبيرة

أسياخ خشبيه سميكة

طريقة التحضير

- التتبيلة هي أساس طريقة عمل شاورما فراخ سوري، تحضر بخلط الزبادي مع كل التوابل، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود والزيت النباتي.

- تتبل صدور الدجاج بالتتبيلة وتترك فيها بحد أدنى ساعتين وبحد أقصى ليلة كاملة.

- ترص قطع صدور الدجاج وتوضع في الأسياخ الخشبية حتى تنتهي الكمية كاملة.

- ينقل السيخ لصينية فرن مبطنة بورق الخبز ويرش الزيت لضمان عدم الالتصاق.

- يوضع السيخ مستقيم على البصلة أو على أحد الجوانب وفي حالة وضعه على الصينية يراعي التقليب الدوري أثناء فترة الطهي.

- يشوى سيخ الشاورما في فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج.

- يرفع السيخ من الفرن ويغطى بورق الألمونيوم ويترك لمدة ربع ساعة.

- يزال البصل والأسياخ الخشبية وتقطع الشاورما شرائح رفيعة.

-يفرك البصل بالسماق ويضاف للطماطم والبقدونس لشرائح الشاورما، وتقدم مع خبز الصاج والثومية والمخلل.

شاورما الطاسة

طريقة عمل شاورما فراخ سوري في الطاسة:

- توضع صدور الفراخ وعليها كل التوابل والملح والفلفل الأسود والزيت في بولة وتقلب جيدا حتى تتغلف قطع الدجاج وتترك في التتبيلة ليلة كاملة.

- توضع الطاسة على النار وتترك لتسخن جيدا، ثم يضاف الزيت والفراخ المتبلة بالتدريج حتى لا تنخفض درجة حرارة الطاسة مع مراعاة عدم التقليب حتى يرى بخار.

- يفرك البصل بالسماق ويترك جانبا، توضع الطماطم وخلطة البصل والسماق والبقدونس وتقلب.

- تقدم مع الأرز الأصفر والعيش السوري أو المكرونة بالصلصة.

فتة شاورما بالثومية

شاورما دجاج

عيش بلدي مقلي

أرز أصفر

لعمل الثومية

4 ملاعق كبيرة نشا

كوب ونصف ماء

3 فص ثوم

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

½ كوب زيت

½ كوب زبادي

ملح

لعمل الأرز الأصفر

4 أكواب أرز بسمتي مغسول

4 ورقات لورا

8 فصوص حبهان

8 حبات قرنفل

2 عود قرفة خشب

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة زعفران بودر

8 أكواب مرقة دجاج

ملح

زيت نباتي

طريقة التحضير الأرز الصفر

- تضاف كمية من الزيت وتضاف معها التوابل الجافة في إناء الطهي.

- يضاف الأرز ويقلب، ثم تضاف المرقة والملح والزعفران ويترك على نار مرتفعة حتى يتشرب كل السوائل.

- تخفض النار ويترك الأرز حتى تمام النضج.

طريقة تحضير الثومية

تعد الثومية السوري من أهم عناصر الطعم القوي في طريقة عمل شاورما فراخ سوري.

- يضاف الماء والنشا في إناء طهي صغير ويقلب الخليط حتى يذوب النشا في الماء تماما.

- يرفع الخليط على النار ويقلب باستمرار حتى يثقل ويصبح في قوام المهلبية.

- يترك الخليط ليبرد تماما قبل الاستخدام.

- يضاف الزبادي وعصير الليمون والثوم والملح وخليط النشا البارد في الخلاط، ويضرب حتى يتجانس.

- يفتح غطاء الخلاط ويصب الزيت في خط رفيع مع استمرار الخلط حتى تزداد سماكة الخليط مع إضافة الزيت.

- يستمر الضرب حتى الوصول للسمك المطلوب.

- يمكن زيادة أو تقليل الثوم على حسب الرغبة.

تجميع طبق الفتة

- تضاف طبقة من الخبز البلدي المحمر وفوقه الأرز.

-تضاف الثومية ثم تضاف الشاورما.