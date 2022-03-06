طريقة عمل البيتي فور بالسمنة في خطوات سهلة.. «طعم أحلى من الجاهز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل البيتي فور بالسمنة وصفة تبحث عنها العديد من السيدات، نظرًا لمذاقها الشهي، فضلًا عن سهولة تحضيرها داخل المنزل، إذ يكثر الطلب عليها خاصة في عبد الفطر المبارك، الذي يفصلنا عنه أقل من ستين يومًا.

ونقدم في التقرير التالي، طريقة عمل البيتي فور بالسمنة بخطوات سهلة وسريعة وتكلفة بسيطة أيضًا، تناسب أذواق عشاق الحلويات، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، والتي جرى عرضها في برنامج «على قد الإيد»، المذاع على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل البيتي فور بالسمنة

المقادير

- كيلو دقيق.

- ثلاثة أرباع كيلو زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

- 2 كوب سكر بودرة.

- 5 بياض بيض.

- ربع كوب زيت.

- 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

- ملعقة كبيرة زبدة مع إضافة الكاكاو.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- لون طعام أحمر.

- لون طعام أخضر.

- رشة ملح.

- مربى.

- فورماسيل.

- شيكولاتة سايحة.

- جوز هند.

- فول سوداني مجروش.

طريقة تحضير البيتي فور بالسمنة

- تخلط الزبدة مع السكر البودرة ثم يضاف الزيت وبياض البيض والفانيليا.

- يُخلط الدقيق والبيكنج بودر مع رشة الملح ويقلب باستمرار.

- يُقسم الخليط لأربعة أجزاء، ويترك جزء منه دون أي إضافات.

- نضع جزء من الخليط مع لون الطعام الأخضر وآخر مع اللون الأحمر.

- يُخلط الجزء الأخير من العجين مع الكاكو وملعقة الزبدة، ويوضع كل جزء فى كيس حلوانى ويُشكل فى صينية فرن.

- يوضع العجين فى فرن ساخن بدرجة حرارة 180 حتى النضج، ثم يزين البيتي فور بالمربى والفورماسيل وجوز الهند والفول السوداني.

بيتي فور بالفانيليا والشوكولاتة

المقادير

- 1 ونصف كوب سكر بودرة.

- 3 كوب زبدة.

- 3 صفار بيض.

- 6 كوب دقيق.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

- فارماسيل.

- مربى.

- شوكولاتة غامقة مذابة.

للتزيين:

- شيكولاتة بيضاء مذابة.

- فارماسيل.

- ألوان شوكولاتة.

- لولي.

طريقة تحضير بيتي فور بالفانيليا والشوكولاتة

- تُخفق الزبدة مع السكر ثم يضاف إليها صفار البيض والفانيليا.

- يخلط 2 ونصف كوب دقيق مع البيكينج باودر ثم يضاف إلى خليط الزبدة والسكر، ويخلط المحتوى جيدًا باليد.

- تقسم العجينة لنصفين.

- يخلط نصف الخليط مع الكاكاو ثم نضع الخليط السادة أو المخلوط بالكاكاو أو كليهما معًا في القمع ونشكله ويُرص بعد ذلك على صاج فرن مبطن بورق الزبدة.

- يسوى بالفرن ثم يترك حتى يبرد تمامًا.

- يتم لصق كل قطعتين معا من البيتي فور بواسطة المربى أو الشوكولاتة المذابة ويزين بالفارماسيل واللولي.

- يمكن خلط الشوكولاتة البيضاء المذابة بالألوان حسب الرغبة وتزيين البيتي فور بها.

مقادير البيتي فور الناعم

- 200 جرام زبدة طرية.

- 80 جرام سكر بودرة منخول.

- 2 صفار بيض.

- فانيليا.

- رشة ملح.

- 200 جرام دقيق.

- 80 جرام نشا.

- لبن عند اللزوم.

- كاكاو خام حسب الرغبة.

- شوكولاتة مذوبة.

- فورماسيل.

- مكسرات.

- سكر ملون.

طريقة تحضير البيتي فور الناعم

- تُضرب الزبدة مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريمي ثم يضاف صفار البيض والفانيليا.

- يخلط الدقيق مع النشا ورشة الملح بشكل تدريجي حتى يلم العجين.

- في حالة إضافة الكاكاو بعد العجن، يمكن إضافة القليل من اللبن لكن قبل العجن يمكن استبدال مقدارا صغيرا من الدقيق بالكاكاو الخام.

- يشكل حسب الرغبة على ورق زبدة فى الصينية، ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تمام النضج.

- يوضع الخليط فى الشوكولاتة المذوبة ويغمس في السكر الملون أو المكسرات أو الفورماسيل، ثم يترك ليتماسك على ورق زبدة ويُقدم.

- يفضل وضع القليل من البيتي فور فى الفرن للتجربة للتأكد من نجاحه، فإذا ساح يمكن إضافة القليل من الدقيق.

مقادير كوكيز البيتي فور

- نصف كيلو بيتى فور.

- نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

- بيكنج صودا.

- ثلاثة أرباع كوب قطع شوكولاتة.

- 2 بيضة.

- نصف كوب لبن.

طريقة تحضير كوكيز من البيتي فور

- يطحن البيتي فور في محضر الطعام، ثم يضاف إليه البيض واللبن والبيكنج صودا.

- تخلط المكونات جيدا ثم تشكل على هيئة قطع دائرية «كوكيز»، ثم تزين برقائق الشوكولاتة.

- نضع الكوكيز داخل الفرن حتى تمام النضج.