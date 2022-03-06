علاج السعال الشديد مع البلغم في البيت.. 5 أشياء مفعولها مذهل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعمل السعال على إزالة المهيجات والالتهابات من الجسم لكن عندما يزيد عن حده ويكون مصحوبا بالبلغم فيجب زيارة الطبيب فوراً لأنه ربما يكون مؤشرا على الإصابة باحتقان الحلق أو الالتهاب الرئوي، وهناك بعض العلاجات المنزلية التي تخفف من الألم، منها استخدام العسل أو وصفة الشاي بالعسل.

ويعرض «هُن»، في السطور التالية، طريقة علاج السعال الشديد المصحوب بالبلغم، وفقا لموقع «medical news today».

علاج السعال الشديد في البيت

عند الإصابة بسعال شديد مع البلغم، يمكن الإعتماد على بعض الوصفات المنزلية الآمنة لتخفيف حدة الألم، وهي كما يلي:

الشاي بالعسل

يعتبر عسل النحل من الوسائل الفعالة التي تستخدم بكثرة في علاج السعال الشديد مع البلغم، ويمكن إضافته للشاي الأخضر أو الأسود بحسب الرغبة، كما يمكن إضافته أيضا إلى الماء الدافئ، ويُشرب مرة أو مرتين في اليوم ولا ينصح بإعطائه للأطفال أقل من سنة.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل ثاني أفضل الأعشاب المستخدمة لعلاج السعال الشديد مع البلغم أو الجاف بشكل عام وذلك إذا لم يكن مصحوبا بأعراض أخرى، إذ يحتوى على مضادات للالتهابات يمكنها إرخاء الشعب الهوائية وتقليل السعال.

ويمكن تناوله مع الشاي من خلال إضافة من 20 إلى 40 جرام من الزنجبيل الخام أو المطحون إليه، مع إضافة العسل والليمون لتحسين الطعم، لكن لا ينصح بتناوله لمن يعانون من أمراض المعدة والجهاز الهضمي مثل القرحة.

السوائل

تناول السوائل الدافئة باستمرار، يعمل على ترطيب الحلق وتخفيف الاحتقان والسعال، مثل:

شاي الأعشاب

ماء دافئ

عصائر الفاكهة الدافئة

المرق

البخار

استخدام البخار في علاج السعال الشديد مع البلغم يهدئ من حدة الألم، من خلال وضع الماء الساخن في إناء وإضافة بعض الأعشاب والزيوت الأساسية مثل عشبة إكليل الجبل، واستنشاق البخار لمدة 5 دقائق.

الغرغرة بالماء المالح

الغرغرة بالماء المالح من الوصفات الأكثر نجاحا لعلاج السعال، إذ يعمل على ترطيب الحلق وعلاج التهابه، بالإضافة إلى أن الماء المالح يقلل من البلغم والمخاط في مؤخرة الحلق.

ويمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ حتى يذوب، ثم يترك المحلول يبرد قليلاً ويستخدم بعدها في الغرغرة لعدة دقائق، ويمكن تكرار العملية عدة مرات في اليوم أو الأسبوع حتى زوال الألم.

تجنب المهيجات والأطعمة الحارة

يمكن أن يؤدي تناول بعض الأطعمة الحارة إلى الإصابة بما يشبه الحساسية الموسمية، والإصابة بالسعال وسيلان الأنف وزيادة البلغم، لذلك ينصح بعدم تناول المأكولات الحارة والتي تحتوي على الكثير من التوابل في فترة الإصابة بالسعال، والابتعاد عن الروائح التي تهيج الأنف والحنجرة والممرات الهوائية السفلية.

ومن جانبه، نصح الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري الصدر وأمراض الجهاز التنفسي بمستشفى العباسية سابقا، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه في حالة الإصابة بالسعال المصحوب ببلغم، يجب زيارة الطبيب فوراً، لأن ذلك ربما يكون مؤشرا على الإصابة بمرض خطير: «السعال ممكن يكون من أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي أو برد في الزور أو الدرن أو سرطان، ولازم فحص سريري من الدكتور علشان يحدد إيه العلاج الأمثل».