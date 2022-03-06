الامارات | رجل يقتل زوجته بطريقة بشعة في الكويت.. ويرمى جثتها بجوار الحيوانات النافقة

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يقتل زوجته بطريقة بشعة في الكويت.. ويرمى جثتها بجوار الحيوانات النافقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدلت محكمة التمييز في الكويت الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل، المتهم فيها مواطن كويتي أقدم على قتل زوجته وألقى بجثتها في بر منطقة السالمي، بعد قيامه بضربها بالعصا على رأسها حتى فارقت الحياة، ثم رماها في مكان النفايات للحيوانات النافقة.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن والدة المجني عليها كانت قد تقدمت ببلاغ بسبب تغيب ابنتها عن زيارتها، وعدم رد الزوج على اتصالاتها المتكررة، وبعد ضبط الزوج المتهم اعترف بارتكابه الجريمة.

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