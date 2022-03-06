علاج احتباس الغازات في البطن بـ5 طرق بسيطة.. بينها شرب المياه

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج احتباس الغازات في البطن، أمرا يبحث عنه الكثيرون ممن يعانون من تلك المشكلة المؤرقة، فهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث انتفاخات البطن والشعور بعد الارتياح خاصة بعد تناول الأطعمة المختلفة، بما في ذلك احتباس السوائل ومتلازمة القولون العصبي والإصابة بالعدوى، وفي معظم الأحيان يكون سبب الانتفاخ غير ضار إلى حد ما، ويمكن علاجه في المنزل.

وأوضح الدكتور مدحت خليل، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، خلال استضافته في برنامج «العيادة» والمعروض عبر شاشة «الحياة»، أسباب حدوث غازات البطن، ومن أبرزها تناول البقوليات مثل الفول، وذلك لاحتوائها على مواد تعرف بالسكريات الثنائية وهي غير قابلة للهضم.

أسباب وأعراض احتباس الغازات في البطن

وهناك العديد من الأسباب الأخرى للإصابة باحتباس الغازات ولكنها غير شائعة مثل الإصابة بحصوات المرارة، أو سرطانات المعدة والأمعاء، ويعد الاستسقاء أحد تلك الأسباب إذ يؤدي إلى حدوث غازات البطن والانتفاخات، وهو عبارة عن تراكم للسوائل في تجويف البطن على فترات زمنية وغالبا ما يصاب به البعض نتيجة لوجود مضاعفات في الكبد.

التجشؤ المفرط.

انتفاخ البطن المفرط.

الشعور برغبة شديدة في التبرز.

الشعور بالغثيان.

علاج احتباس الغازات في البطن

ووفق ما عرض موقع «medical news today» العالمي المعني بشؤون الصحة، يمكن علاج احتباس الغازات في البطن داخل المنزل بعدة طرق بسيطة، وذلك من خلال:

تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، بما في ذلك مضادات الحموضة.

وضع وسادة حرارية على المعدة.

شرب كميات كبيرة من المياه.

مضغ النعناع.

تناول ملينات لتخفيف الشعور بالإمساك.

متى يجب زيارة الطبيب؟

نادرًا ما يكون الانتفاخ علامة على شيء أكثر خطورة، لكن يجب على الشخص الرجوع إلى الطبيب في حالة حدوث الغازات والانتفاخات مع بعض الأعراض، كما يلي:

الشعور بآلام شديدة في المعدة.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

إذا كان الأمر مصحوبًا بالقيء واستمر على مدار 24 ساعة.

عدم قدرة المعدة على الاحتفاظ بالطعام.

وجود براز دموي.

جدير بالذكر أنه في معظم الأحيان تختفي الغازات من البطن من تلقاء نفسها بعد بضع ساعات، ويكون سبب الإصابة راجعا إلى التالي:

عسر الهضم

عسر الهضم هو عبارة عن شعور بعدم الراحة أو حدوث ألم في المعدة، ويعاني معظم الناس من نوبات قصيرة من عسر الهضم من وقت لآخر، وغالبًا ما يحدث هذا الأمر بسبب:

الإفراط في تناول الطعام.

تناول الأدوية التي تهيج المعدة.

الإصابة بعدوى طفيفة في المعدة.

وقد يكون عسر الهضم المتكرر الذي لا يرتبط بالطعام أو بأسباب أخرى واضحة، مجرد علامة على شيء أكثر خطورة، مثل الإصابة بقرحة المعدة أو السرطان أو فشل الكبد.

فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة SIBO

وتعد المعدة والأمعاء موطنًا لمجموعة متنوعة من البكتيريا، إذ يساعد الكثير منها الجسم على هضم الطعام، ويمكن أن يؤدي اختلال توازن هذه البكتيريا إلى زيادة النوع الضار منها والموجود في الأمعاء الدقيقة، حيث يُعرف هذا بالنمو الجرثومي المعوي الدقيق أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

ويمكن تسبب تلك الحالة حدوث غازات وانتفاخات البطن مع الإسهال المتكرر، وقد تؤدي أيضًا إلى حدوث صعوبات في هضم الطعام وعدم امتصاص العناصر الغذائية المهمة للجسم، مع فقدان ملحوظ في الوزن.