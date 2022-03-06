الامارات | مجهولون يقطعون رؤوس رجل وامرأة وثلاثة أطفال.. جريمة مروعة في أفغانستان

شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يقطعون رؤوس رجل وامرأة وثلاثة أطفال.. جريمة مروعة في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر مسؤولون إقليميون في ولاية هرات غرب أفغانستان أن مهاجمين مجهولين قطعوا رؤوس خمسة أفراد من أسرة واحدة في منطقة أنجيل بالولاية.

وذكر المسؤولون أن الضحايا هم رجل وامرأة وثلاثة أطفال، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال مسؤولو الصحة بمستشفيات الولاية إن الأطفال في سن الرابعة والسادسة والثامنة والمرأة (20 عاما)، بينما الرجل القتيل في سن متقدمة.

ولم يتم الكشف بعد عن الدافع وراء الحادث، لكن وسائل الإعلام ذكرت أنه تم بدء التحقيق في الحادث.

ومن جهة أخرى، قتلت فتاتان صغيرتان بولاية "بلخ" شمال البلاد، برصاص مسلحين مجهولين.

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