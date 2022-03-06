احذر تناول البسطرمة نيئة: هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البسطرمة من أنواع اللحوم المصنعة التي يفضل كثيرون تناولها، لما لها من مذاق لذيذ، لكن هناك البعض يعتادون على تناول نيئة، دون وعي أن هذه العادة تسبب لهم عديد من المشاكل الصحية.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم الأضرار الصحية لتناول البسطرمة نيئة، وماذا يحدث عند الإفراط في تناولها، وفقا لما كشفه

الدكتور شريف حته، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، في تصريحه لـ"الخليج 365".

- الإصابة بالتسمم الغذائي وتشمل أعراضه ( القيئ، آلام المعدة، ارتفاع درجة الحرارة).

- التلبك المعوي.

- عسر الهضم.

- التهابات الأمعاء والمعدة.

اضرار الإفراط في تناولها:

أشار استشاري الطب الوقائي والصحة العامة إلى أن استهلاكه بصورة مفرطة يمكن أن يسبب بعض المضاعفات الصحية للجسم مثل:

- بفضل احتوائها على كمية وفيرة من الدهون، لذا تسبب زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.

- تساعد في ارتفاع في نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

- الإصابة بعسر الهضم، وذلك لأن هضمها يستغرق وقتا كبيرا.

- كما يساهم إضافة الملح والتوابل إليها إلى ارتفاع ضغط الدم.

- التأثير بالسلب على نسبة السكر في الدم، ووظائف البنكرياس.

ونصح أيضا في نهاية حديثه، يفضل الابتعاد عن تناول هذه الأطعمة، ولمن يرغب عليه استهلاكها مرة واحدة في الأسبوع، مع ضرورة طهيها جيدا قبل تناولها، للتقليل من اضرارها الصحية وقتل أي بكتيريا موجودة بها.