رياح الخماسين.. احذر هذه المخاطر الصحية لـ العواصف الترابية وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد اليوم الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء؛ ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء دافىء على السواحل الغربية، حار على جنوب البلاد نهارًا، محمل بالأتربة والرمال، ويعرف بـ"المنخفضات أو الرياح الخماسينية.

وفي ظل هذا الطقس المتقلب، يستعرض الخليج 365 مخاطر العواصف الرملية والأتربة على صحة الإنسان، وفقا لموقع timesofindia.

- تسبب العواصف تهيجا في الجهاز التنفسي خاصة لمن لديهم تاريخ مرضي مع أمراض الصدر والحساسية فهم أكثر الفئات المتضررة.

- تؤثر العواصف بشكل كبير على الجهاز التنفسي، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من مرض الربو والأمراض الصدرية.

- يمكن أن يسبب الطقس المتقلب الملئ بالرمال والأتربة حساسية في العيون، وقد يسبب لدى البعض تهيجا بالعين وحساسية مما يجعلها تفرز الدموع بشكل مستمر.

- بعض الأشخاص يعانون من حالة "هرش" أو حكة جلدية، خاصة من تتأثر بشرتهم بالغبار وتراكمه على الجلد والمسام.

- من تأثيرات العواصف أيضا العطس المتكرر.

- حال استنشاق الأتربة في مثل هذا الطقس، يمكن أن يتعرض أنفك للنزيف.

- بالنسبة لمرضى الربو تسبب العواصف زيادة أعراض وتكرار نوبات الربو.

- التهاب الجيوب الأنفية أيضا لمن يعانون منها، وزيادة أعراضها بانسداد الأنف والرشح الدائم، وصعوبة التنفس، ينتج عن الطقس الترابي.

- يعاني عديد الأشخاص من الصداع في هذا الطقس الترابي، كذلك من زيادة حدة أعراض البرد إذا كانوا يعانون منها.

نصائح للتعامل مع العواصف والطقس المتقلب:

1 - الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام لتقليل دخول الأتربة.

2 - الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

3 - عدم خروج مرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي والحساسية والاطفال إلا للضرورة.

5- تجنب ركن السيارات أسفل الأشجار والأعمدة واللافتات المائلة أو المتهالكة لتجنب سقوطها.

6- شرب السوائل الساخنة على مدار اليوم.

8- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وعدم التخفيف وإن ارتفعت درجات الحرارة بشكل مؤقت.

9- ضرورة ابتعاد مرضى حساسية الصدر عن الرياح والأتربة.

10- تناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم، خصوصًا تطعيم الأنفلونزا، وذلك للفئات الأكثر عرضة للإصابة بتلك الأمراض، وهم الأطفال الأقل من 5 سنوات، وأصحاب السن الأكبر من 65 عامًا، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.

11- تجنب التعرض للغبار بأنواعه، والمواظبة على علاج الحساسية، وتجنب التعرض للروائح النفاذة.

12- تجنب الأماكن المغلقة قدر الإمكان، لتقليل احتمالية انتقال العدوى.