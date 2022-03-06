التهاب عضلة القلب الناجم عن فيروس كورونا.. إليك الأسباب والأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعتبر فيروس كورونا، من أكثر الفيروسات الشرسة التي تتسبب في ترك تأثيرات سلبية على الجسم بعد التعافي منه، حيث ينتج عنه العديد من المضاعفات الخطرة، ومن بينها التهاب عضلة القلب، ما يثير الشعور بالقلق تجاه مختلف الأشخاص، لذا في السطور التالية سوف نوضح كافة التفاصيل.

"الخليج 365" يستعرض في التقرير التالي، الصلة بين الإصابة بالتهاب عضلة القلب، وفيروس كورونا، وذلك وفقًا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتشمل ما يلي :

عادة ما تعد العدوى الفيروسية هي إحدى الأسباب الشائعة للإصابة بالتهاب عضلة القلب، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، يفرز الجسم خلايا لمحاربة الفيروس، وتلك الخلايا تطلق مواد كيميائية، وإذا وصلت الخلايا التي تعمل على مكافحة الفيروس للقلب، قد ينتج عنها بعض المواد الكيميائية التي تتسبب في الإصابة بالتهاب في عضلة القلب، التي يمكن أن تؤثر على كهرباء القلب، وعليه يمنع ضخ الدم بصورة صحيحة.

أعراض التهاب عضلة القلب

قد لا تظهر أعراض التهاب عضلة القلب على العديد من الأشخاص، لذا يمكن أن يتعافى معظم الحالات دون معرفتهم بالإصابة، وفي حالة ظهور بعض العلامات تتمثل فيما يلي :

ضيق في التنفس.

اضطراب ضربات القلب قد يصل إلى الإغماء ولكن نادر ما يحدث ذلك.

الشعور بالألم في الصدر.

الشعور بألم في الرقبة والكتف.

الإعياء.

ألم المفاصل.

التبول بكميات صغيرة.