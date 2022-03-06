علاج البقع البيضاء في الوجه وأنواعها وأسباب ظهورها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثيرون من ظهور البقع البيضاء على الوجه ما يسبب لهم الإحراج في بعض الأحيان ويبحثون عن وسائل علاجها وأسباب حدوثها، وهل تشكل خطورة عليهم، وتعد تلك البقع من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محرك «جوجل» وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يرغب رواد السوشيال ميديا في معرفة الأسباب وطرق العلاج بشكل سريع.

وقالت الدكتورة وفاء علم الدين، استشاري الأمراض الجلدية والتانسلية، في حديثها لـ«هُن»، إن أسباب ظهور البقع البيضاء على الوجه تختلف بحسب المرحلة العمرية، ففي بعض الأحيان نجد تلك البقع لدى الأطفال وعليها قشرة بسيطة تشبه النخالة تسمي بـ«النخالة البيضاء»، ولها أسباب متعددة أهمها نقص فيتامينات متعلق بسوء التغذية أو أشعة الشمس وربما يكون ظهورها على الجلد عبارة عن استعداد وراثي: «الطفل عنده وراثة لنوع من أنواع الأكزيما، ودي بتخلي طبيبعة الجلد نفسه ناشف جدا ومبيتحملش أي شيء».

أسباب ظهور البقع البيضاء على الوجه

وشرحت استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، أن البقع البيضاء يكون حجمها صغيرا في البداية لدى الأطفال ثم يزداد مع كبر سن الطفل وتمدد جلده، وفي هذه الحالة تكون البقع عبارة عن وحمة بيضاء، وهي منطقة في الجلد ينقص فيها صبغة الميلانين من «خلية الميلانوسايد»، وهي المسؤولة عن إعطاء الجسم لونه الطبيعي: «في أطفال بيتولدوا من غير الخلية دي، وفي هذه الحالة تكون البقعة في مكان واحد فقط».

وأحيانا يكون سبب البقع البيضاء، هو الفطريات الموجودة على سطح الجلد وتعرف باسم «تينيا ملونة»، ويصاب بها الأطفال بشكل كبير بسبب العرق الشديد وممارسة الأنشطة وعدم غسل الوجه واليدين جيدا.

ويعد البهاق أحد أسباب البقع البيضاء في الوجه، وهو نوع من الأمراض المناعة الذاتية المكتسبة، ويحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، إذ يتعرف الجهاز المناعي على «خلية الميلانوسايد» بأنها جسم غريب، وبالتالي يبدأ في مهاجمتها وتكسيرها، ولهذا السبب تنقص صبغة الميلانين في الجلد ويلاحظ الشخص ظهور البقع البيضاء على وجهه، وتختلف هذه البقع بين بيضاء وبنية فاتحة أو داكنة، وتظهر في أماكن مختلفة من الجلد منها الوجه فقط أو اليدين.

وفسرت «علم الدين» سر ظهور البقع البيضاء في الوجه أيضا، بكونه يعود إلى الحالة لنفسية التي يشعر بها الشخص، فعندما يكون مزاج الشخص سيئا يحدث نقص في الميلانين وتظهر البقع بشكل بسيط: «أسباب ظهور البقع البيضاء عند الأطفال هي نفسها لدى الكبار، بالإضافة إلى الجروح التي ربما يصاب بها الكبار وتترك أثرا أو بعد عمل جلسات ليزر بشكل خاطيء ووجود التهابات والحروق».

علاج البقع البيضاء في الوجه

وإذا كانت البقع عبارة عن وحمة فليس لها علاج، لكن مع مرور الوقت يمكن علاجها بالليزر، وإذا كانت نخالة بيضاء فينصح بوضع الصن بلوك والمرطبات واتباع نظام غذائي سليم والحرص على تناول الفيتامينات.

وفي حالة ما إذا كان سبب البقع تينيا ملونة، يجرى علاج البقع البيضاء في الوجه بمضادات الفطريات، مع الحرص على النظافة المستمرة وعدم تراكم العرق الناتج من بذل مجهود.

وأكدت استشاري أمراض الجلدية، أنه إذا كانت البقع ناتجة من البهاق، يتم علاجها بكبسولات معينة، وعندما يتعرض الشخص لأشعة الشمس، تتفاعل تلك الكبسولات مع الخلايا وتزيد من صبغة الميلانين في الجلد بالإضافة إلى الكريمات مع التعرض لأشعة الشمس في أول النهار: «في نوع من الأجهزة موجود في عيادات أطباء الجلدية بيدي آشعة اسمها «Uva» للمرضى بعد تناول الكبسولات أو وضع الكريمات، وده بيزود صبغة الميلانين».