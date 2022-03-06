تطعيم السنة حقن ولا نقط.. إجابة سؤال يثير حيرة الأهل دائما

القاهرة - سمر حسين - ماما

تطعيم السنة حقن ولا نقط؟.. سؤال يثير حيرة الكثير من الأسر المصرية في إطارها حرصها على تلقي أطفالها التطعيمات اللازمة، لحمايتهم من الأمراض الخطيرة التي لا تستطيع أجسادهم مقاومتها وهم في مقتبل حياتهم، ومعظم هذه التطعيمات توفرها الدولة بشكل مجاني لجميع الأطفال المسجلين رسميا في وزارة الصحة المصرية، والبعض الآخر يتم توفيره من خلال معهد المصل واللقاح، ويجرى أخذها على جرعات محددة خلال الشهور والسنوات الأولى من عمر الطفل، ومن ضمنها تطعيم العام الأول، ويستعرض «هن» الطريقة المستخدمة لحصول الأطفال هذا التطعيم، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية على «فيس بوك».

جدول تطعيمات الأطفال

تطعيمات الولادة

- تطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي B خلال 24 ساعة الأولى من الميلاد، حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

- تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الصفرية نقطتين على اللسان.

- التطعيم ضد الدرن حقنا داخل الجلد في الطبقة الأولي أعلى الذراع الأيسر للطفل.

تطعيم الشهر الثاني

- التطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الأولى، وتكون نقطتين على اللسان.

- تطعيم خماسي ضد الدفتيريا، السعال الديكي، التيتانوس، الالتهاب الكبدي الفيروسي B، والأنفلونزا البكتيرية، حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

تطعيم الشهر الرابع

- تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الثانية، وتكون نقطتين على اللسان.

- تطعيم ضد شلل الأطفال بالحقن «سولك»، حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيسر.

- تطعيم خماسي ضد الدفتيريا، السعال الديكي، التيتانوس، الالتهاب الكبدي الفيروسي B، والأنفلونزا البكتيرية، حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

تطعيم الشهر السادس

- تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الثالثة نقطتين على اللسان.

- تطعيم خماسي ضد الدفتيريا، السعال الديكي، التيتانوس، الالتهاب الكبدي الفيروسي B، والأنفلونزا البكتيرية، حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

تطعيم الشهر التاسع

- تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الرابعة، نقطتين على اللسان.

-يتم إعطاء كبسولة فيتامين أ.

تطعيم السنة حقن ولا نقط

- التطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الخامسة نقطتين على اللسان.

- تطعيم ضد الحصبة، النكاف، الحصبة الألمانية، MMR جرعة أولى حقنا تحت الجلد بالذراع الأيمن.

أهميّة حصول الطفل على التطعيم

وتعد اللقاحات التي يأخذها الأطفال من الأمور الضرورية لصحتهم المستقبلية وخاصة مع الجدال السائد حول تطعيم السنة حقن ولا نقط، وفيما يلي أهمية أخذ التطيعمات:

- تعمل على تحصين الأطفال وحمايتهم من الإصابة بالفيروسات والبكتيريا الخطيرة التي ربما تسبب الوفاة أو الإصابة بإعاقات تستمر معهم مدى الحياة، وذلك لأن أجسادهم ومناعتهم في ذلك العمر ضعيفة لا تقوى على مقاومة أي مرض.

- تساعد في الحفاظ على صحة المجتمع من تفشي الأمراض الخطيرة به.

- تحد من انتشار بعض الأمراض المعدية والخطيرة مثل الحصبة وشلل الأطفال.

- توفير هذه اللقاحات بشكل مجاني لجميع الأطفال تخفف العبء المادي عن الأسر.

أنواع التطعيمات الخاصة بالأطفال

هناك نوعين من التطعيمات التي يجب على كل طفل الحصول عليها حتى تحميه من الأمراض الخطيرة، كما يلي:

التطعيمات الإجبارية

عبارة عن مجموعة من الأمصال واللقاحات التي تقوم وزارة الصحة المصرية بتوفيرها لكل الأطفال بشكل مجاني، ويحصل عليها الطفل من خلال الوحدة الصحية التابع لها، وتشتمل هذه التطعيمات تطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي (ب) والدرن والتطعيم الثلاثي والذي يشمل تطعيم الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي، وشلل الأطفال والحصبة الألماني النكاف والأنفلونزا البكتيريا.

التطعيمات الضرورية

وهي عبارة عن مجموعة من التطعيمات غير الإلزامية ويحصل عليها الطفل على بجرعات منفصلة، لوقايته من الأمراض الموسمية والمستوطنة المختلفة، وتشمل على التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي (أ)، الجديري المائي والالتهاب رئوي، ومتوفرة في معهد المصل واللقاح.