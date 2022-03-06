طريقة عمل قرع العسل الحلو في البيت.. «وصفات مختلفة وبتكلفة بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لقرع العسل عشاقه الذين يحبون تناوله في أوقات مختلفة ومن حين لآخر، إذ يُفضل البعض تناوله على طريقة الحلوى، لذلك نقدم لكي من خلال السطور التالية، طريقة عمل قرع العسل الحلو، وفق ما قدمت الشيف منى الطرابيشي، ببرنامجها «شارع شريف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير وطريقة عمل قرع العسل الحلو

- قرع عسل.

- كيلو سكر.

- 200 جرام زبدة.

- 2 كوب لبن.

- 2 ملعقة كبيرة دقيق.

- كريمة لباني.

- زبيب.

- مكسرات.

- بقسماط.

- يغسل القرع ويجفف تماما ويقشر ويقطع مكعبات ويرفع على النار مع السكر ويترك حتى يتكرمل.

- يضاف الزبدة والمكسرات والزبيب ويقلب قليلا.

- يذاب الدقيق في كوبين اللبن ويضاف على القرع ويقلب لمدة خمس دقائق.

- يوضع الخليط في طاجن فرن مدهون بالسمن دهنا خفيفا مع البقسماط.

- يدهن الوجه بالكريمة ويدخل الفرن حتى يتم تحمير الوجه ويقدم ساخنا أو باردا.

طريقة ومقادير فطائر القرع العسلي

- 2 ونصف كوب دقيق.

- نصف كوب قرع مشوي ومهروس.

- 50 جرام زبدة.

- نصف كوب لبن.

- 1 بيضة.

- ربع كوب سكر بني.

- 2 ملعقة صغيرة خميرة.

- 2 ونصف كوب ماء.

- نصف ملعقة صغيرة كركم.

- جبنة للحشو.

- بيض لدهن الوجه.

- جوز صحيح.

- قرنفل للتزيين.

- نضع الدقيق والخميرة مع الزبدة في العجان ثم اللبن.

- تضاف البيضة والسكر البني إلى العجين.

- يضاف القرع المهروس ويعجن، ونضيف الماء حسب الحاجة حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

- نترك العجين ليخمر ثم نقطعه بحجم كور متوسطة وتحشى بالجبنة، وتُغلق مرة أخرى.

- يستخدم الخيط في ربط الكرة لتشكيل فصوص في العجينة لتصبح شبه القرع العسلي.

- يُدهن العجين بالبيض المخفوق ويرص في صينية عليها ورق زبدة.

- ندخل الصينية في فرن ساخن حتى تنضج، ثم يقدم الصنف.

طريقة تحضير مشروب قرع العسل الساخن

- قرع عسل بيوريه.

- قرفة.

- عيدان فسدق.

- لبن.

- عسل.

- نشا.

- كريمة.

- نضع اللبن والنشا والقرفة على النار حتى الغليان، ثم يضاف قرع العسل وقليل من الكريمة والعسل.

- يترك الخليط على النار حتى الغليان، ثم يقدم ساخنا.

طريقة تحضير زبدة قرع العسل بالبيكان

- 1 كوب زبدة.

- 2 ملعقة كبيرة قرع عسل بيوريه.

- ربع كوب بيكان مفروم.

- كوكيز فانيليا للتقديم.

مقادير الكوكيز

- 2 كوب زبدة طرية.

- 3 كوب سكر.

- 2 بيضة.

- 1 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

- 5 ونصف كوب دقيق.

- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

- رشة ملح.

- تخلط الزبدة مع السكر حتى الحصول على قوام كريمي.

- يخفق البيض مع الفانيليا ثم يضاف إليه خليط الدقيق مع البيكنج بودر والملح بالتدريج.

- ترفع العجينة وتشكل رول بورق زبدة أو كيس ثلاجة وتدخل الفريزر.

- تقسم العجين إلى دوائر وتشكل على شكل أشجار الكريسماس ويرص في صينية فرن عليها ورق زبدة.

- يخبز العجين لمدة 7 إلى 12 دقائق على درجة حرارة 200 ويقدم مع زبدة قرع العسل.

كوكيز القرع العسلي

- بيكينج باودر.

- بيكينج صودا.

- 1 ملعقة صغيرة قرفة بودرة.

-1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب بودرة.

- 1 ملعقة صغيرة جنزبيل بودرة.

- رشة ملح.

- ثلاثة أرباع كوب سكر.

- ثلاثة أرباع كوب سكر بني.

- نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

- 1 كوب قرع عسلي مسلوق ومهروس.

- بيضة.

- فانيليا.

للفروستنج:

- نصف كوب جبن كريمي.

- 4 ملعقة زبدة.

- 2 كوب سكر بودرة.

- رشة ملح.

- فانيليا.

- قرفة بودرة.

- جوزة الطيب بودرة.

- جنزبيل بودرة.

طريقة تحضير كوكيز القرع العسلي

- نضع المكونات الجافة في العجان، ثم نخلط السكر الأبيض والبني مع الزبدة وفي وعاء آخر نخلط الفانيليا والبيض.

- تضاف كمية القرع إللى الفانيليا والبيض ويتم ضربهما معا، ثم نضيف المكونات الجافة حتى تتماسك العجينة.

- تترك العجينة لترتاح ثم تُشكل إلى كرات.

- توضع العجينة على ورقة خبز وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة.

للفروستينج:

- تخلط الجبن والزبدة حتى تصبح ذات قوام كريمي.

- يضاف السكر البودرة والملح والفانيليا والتوابل، ويتم تزيين الكوكيز بها بعد خروجها من الفرن.