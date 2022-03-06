علاج الحرقان الصدري في المنزل.. «ابعد عن الصودا والقهوة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حرقان الصدر من الأمراض الشائعة والتي تنتشر بين ملايين الناس يومياً وتختلف أسبابه، وكذلك طرق العلاج، لكن في كل الحالات فإن استشارة الطبيب واجبة؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك الحرقان مؤشراً للإصابة بأمراض في القلب إلا أنه في حالة الحموضة يمكن علاجه بسهولة في المنزل بعدة طرق منها شرب الماء أو اللبن قليل الدسم.

علاج الحرقان الصدري في المنزل

بالنسبة للحرقان الصدري وطريقة علاجة قال الدكتور محمود عبدالمجيد استشاري الصدر وأمراض الجهاز التنفسي مستشفي العباسية سابقا لـ«هُن»: «حرقان الصدر حاجة صعبة مش سهلة لابد من تشخيصها أولاً قبل وصف العلاج لمعرفة إذا كان الحرقان عرضاً لأمراض خطيرة أو بسيطة يمكن علاجه بسهولة، وهل الحرقان بسبب الحموضة يمكن تناول الماء أو اللبن أو دواء للحموضة، ولا الحرقان دا بسبب القلب لكن في الحالتين لازم استشارة الطبيب لأنه ممكن يكون قرحة أو جلطة في القلب».

علاج الحرقان الصدري بسبب الحموضة

تسبب الحموضة حرقانا في الصدر يمكن أن تؤذي المريض ولا تجعله قادراً على ممارسة حياته بشكل طبيعي لكن هناك أكثر من طريقة طبيعية يمكن معالجة الحرقان الصدري بها في المنزل وفقاً لموقع Health line:

- النوم على الجانب الأيسر

أثبتت الدراسات أن النوم على الجانب الأيمن يؤدي إلى زيادة نسبة الحموضة وذلك لأنه عند النوم على الجانب الأيمن فإن حمض المعدة يغطي العضلة العاصرة للمريء مما يزيد من احتمالية الإصابة بارتجاع المريء وحموضة المعدة وبالتالي الشعور بحرقان الصدر، والعكس الجانب الأيسر يقلل التعرض للحموضة بنسبة 71%.

- رفع مستوى الرأس عن الجسم عند النوم

الإصابة بحرقان الصدر أثناء النوم تجعل المريض غير قادر على استكمال النوم بشكل مريح، لكن عندما يغير وضع النوم ويجعل رأسه في مستوى أعلى من الجسم ذلك يقلل من ارتداد الحمض ويحسن الأعراض التي منها حرقة المعدة.

- تناول العشاء مبكرا

لعلاج الحرقان الصدري في المنزل، يجب تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل للتقليل من خطر الإصابة بحموضة المعدة، لأن النوم بشكل أفقي بعد تناول الوجبة مباشرة يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة، وبشكل عام فإن وجبات الليل المتأخرة تؤثر بشكل سلبي على المعدة ولها علاقة قوية بارتجاع المريء.

- الحفاظ على وزن مناسب

زيادة الوزن والدهون الزائدة في البطن ترفع الضغط في البطن لدرجة ان العضلة العاصرة للمريء السفلي تندفع بعيدا عن دعامة الحجاب الحاجز الذي يقوي تلك العضلة ويمنع تسرب حمض المعدة الى المرئ وتسمي هذه الحالة بفتق الحجاب الحاجز.

لذلك فإن فقدان 10% على الأقل من الوزن تقلل بشكل كبير أعراض ارتجاع المريء لدى الأشخاص المصابين به وكذلك الإصابة بحموضة المعدة.

- الحد من شرب القهوة

القهوة من المشروبات التي تعمل على إرخاء العضلة العاصرة للمريء مما يزيد من خطر الإصابة بحموضة المعدة والحرقان الصدري لذلك فان الحد من شرب القهوة يساعد بشكل مؤقت في علاج الحرقان الصدري.

- التقليل من المشروبات الغازية

تناول المشروبات الغازية بشكل متكرر بما فيها الصودا والمياه الغازية مرتبط بالإصابة بارتجاع المريء وحموضة المعدة لذلك يجب الحد من تناولها لتقليل الإصابة بحرقان الصدر، لأن غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في المياه الغازية والصودا يزيد من كمية حمض المعدة المتسرب للمريء.

- الاعتدال في تناول العصير الحمضي

عصير البرتقال والجريب فروت من العصائر المسببة للحموضة لأنها تحتوي على حمض الاسكوربيك الذي يسبب عسر الهضم وتهيج بطانة المريء.

- الحد من الأطعمة الغنية بالدهون «الأطعمة المقلية، البطاطس المقلية، البيتزا، السجق» كل تلك المأكولات السريعة والغنية بالدهون المشبعة تسبب حموضة المعدة والتي تكون مصحوبة بالحرقان الصدري، لأنها تسبب زيادة الأملاح الصفراوية في الجهاز الهضمي وتهيج المريء.