أيهما أفضل الفاكهة المجففة أم الفاكهة الطبيعية لخسارة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يميل معظم الأشخاص إلى الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة لتجنب زيادة الوزن، كما يعد من الأفضل تناول الأطعمة التي تساعدك على خسارة الوزن، تعتبر الفاكهة الطبيعية والمجففة غنية بالفوائد الصحية المختلفة، ولكن يشعر معظم الأشخاص بالحيرة تجاه أيهما أفضل لخسارة الوزن، سنذكر ذلك في السطور التالية.

في التقرير التالي، يوضح "الخليج 365" أيهما أفضل لخسارة الوزن، الفاكهة المجففة أم الفاكهة الطبيعية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthdigest، والتي تشمل ما يلي :

الفاكهة المجففة

يمكن أن تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة لأن عملية تجفيف الفاكهة تقلل من حجمها ولكن لا تؤثر على عدد السعرات الحرارية، ولكنها تكون كميات أقل، ما يدفع البعض لتناول كميات أكبر لتشعر بالشبع، وبالتالي معدل السعرات الحرارية يزداد لذا يصعب فقدان الوزن.

أن التمر يحتوي على 67 سعرة حرارية، ما يجعل تناوله يزيد من احتمالية زيادة الوزن، حيث أن حفنة صغيرة يمكن أن تصل إلى 400 سعرة حرارية، بينما يعد الخوخ غني بالعناصر الغذائية، ولكن يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن حيث يصل الـ 28 جرام منها إلى 67 سعرة حرارية، ويتساوى مع المشمش المجفف.

الفاكهة الطازجة

تعتبر الفواكه الطبيعية منخفضة السعرات الحرارية بالإضافة إلى توفير العناصر الغذائية التي تجعله مناسب للإضافة في نظامك الغذائي عند الرغبة في إنقاص الوزن، كما أن معظم الفواكه تحتوي على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يجنبك من تناول الطعام بكميات كبيرة، بالإضافة إلى أن حجم الفاكهة مناسب ليساعدك على الشعور بالشبع سريعًا، ومنها الجريب فروت على 39 سعرًا حراريًا فقط، بالإضافة إلى أنها غنية بفيتامين سي والألياف الذي يعد مفيد في إنقاص الوزن، كما أن ثمرة تفاح تحتوي على 113 سعرة حرارية وتبقيك ممتلئ لفترة طويلة من الزمن، لذا تعتبر الفاكهة الطازجة الخيار الأنسب في حالات إنقاص الوزن، نظرًا لأن ثمرة واحدة قادرة على شعورك بالشبع، بالإضافة إلى أن المعدة تكون ممتلئ لفترة طويلة ما يساعد على عدم تناول الطعام كثيرًا.