منها البيتزا .. قائمة الأطعمة التي لا تستطيع التوقف عن تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

هناك العديد من الأطعمة التي تكون جذابة بصورة كبيرة لمعظم الأشخاص، وعند البدء في تناولها يكون من الصعب التحكم بالنفس والتوقف عن تناولها، وذلك نظرًا لاحتوائها على الكربوهيدرات التي تعمل على مد الجسم بالطاقة، وبالتالي يتمسك الجسم بتلك الأطعمة.

يستعرض الخليج 365 في التقرير التالي قائمة بالأطعمة التي يكون من الصعب التوقف عن تناولها عند البدء بها، وذلك وفقًا لما ذكره موقعي very will fi، webmd، والتي تتمثل فيما يلي :

البيتزا

قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في التوقف عند البدء في تناول البيتزا، التي تتميز بمذاقها اللذيذ، ما يدفع الكثير من الأشخاص إلى تناولها بكميات كبيرة، علاوة على ذلك، المكونات المختلفة المضافة إلى البيتزا، مثل الخضراوات والزيتون واللحوم والمشروم، يجعل شكلها شهيًا لعشاقها، بالرغم من أنها تحتوي على الكربوهيدرات والدهون المشبعة والسعرات الحرارية التي تتسبب في زيادة الوزن، لذلك يفضل وضع قطع صغيرة ذات طبقة بسيطة، بالإضافة إلى تناول طبق من السلطة الخضراء بجانبها، التي تتميز بأنها غنية بالعناصرالغذائية بالإضافة على المساعدة في الشعور بالشبع دون زيادة وزن.

رقائق البطاطس

يصعب التوقف عن تناول رقائق البطاطس، حيث تساهم القرمشة الموجودة بها على الشعور بالجاذبية تجاه تناولها، ولكن تتسبب في تراكم الدهون والكربوهيدرات الزائدة بالإضافة إلى زيادة الأملاح في الجسم، يمكن استبدالها من خلال تناول المكسرات الصحية التي تحتوي على دهون جيدة حيث تساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء، بالإضافة إلى الفشار الذي يعد غني بالألياف والسعرات الحرارية المنخفضة.

المكرونة

فهي من الأطعمة التي تتمتع بنكهة مميزة ولذيذة، ويرجع السبب إلى المكونات المستخدمة في تحضيرها، مثل صلصة الطماطم والصوص الابيض والجبن، الذي يجذب معظم الأشخاص، مع العلم أنها غنية بالكربوهيدرات، التي يمكن أن تلحق الضرر بصحة الجسم، لذلك من الضروري تجنب الأنواع القائمة على الدقيق الأبيض، ووضع كمية بسيطة من صلصة الطماطم، مما يساعد على الحد من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

الشوكولاتة

المذاق المحلى والشوكولاتة، من الأسباب التي تجعلها من الأطعمة المفضلة والجذابة لمعظم الأشخاص وخاصًة الأطفال، بالإضافة إلى المكونات الأخرى التي تدخل في تحضيرها، مثل المكسرات والفواكه المجففة، مع العلم أنها غنية بالسكر والدهون الغير صحية بالإضافة إلى المواد الحافظة التي تؤثر على صحة الجسم بالسلب، لذلك يمكن استبدالها بالشوكولاتة الداكنة التي تعد صحية التي تعمل على خفض ضغط الدم، بالإضافة إلى تحسين تدفق الدم إلى القلب والمخ كما تعمل على حماية الخلايا من التلف.

آيس كريم

يتمتع الآيس كريم بالألوان الزاهية للمثلجات التي تدفع معظم الأشخاص، وخاصةً الأطفال إلى تتناولها بكثرة، فضلًا عن نكهتها اللذيذة، ومع ذلك، يجب الحذر من الإفراط فيها، لاحتوائها على السكريات وارتفاع سعراتها الحرارية.