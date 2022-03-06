كيفية إنقاص الوزن في 30 يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل

يعاني معظم الأشخاص من زيادة في الوزن، نتيجة لاتباع عادات خاطئة يمكنها أن تزيد من معدل السعرات الحرارية بالجسم، لذا يميلون إلى اتباع حمية تساعدهم على فقدان الوزن سريعًا، لذا السطور التالية سنوضح طرق إنقاص الوزن في 30 يوم.

"الخليج 365" يستعرض في التقرير التالي، طرق إنقاص الوزن في 30 يوم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthline، والتي تتمثل فيما يلي :

لضمان فقدان الوزن، عليك اتباع الخطوات بطرق ثابتة، لذا للتخلص من السمنة في شهر واحد، يجب الاعتدال في الوجبات، بجانب ذلك اتباع التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي، يمكن انقاص الوزن في يوم واحد أو أسبوع، ولكن الأساس يعتمد على اتباع تلك التغييرات لمدة طويلة، ولا بد من التكييف على الروتين الجديد.

نصائح لإنقاص الوزن في 30 يومًا :

وضع خطة

عادة ما يحتاج الشخص لوضع خطة لفقدان الوزن، ولا بد الالتزام بها، من خلال تغيير منتجات الأغذية التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، باخرى أقل، بالإضافة إلى اتباع التمارين الرياضية بانتظام، لذا يساعد التنظيم ووضع الخطة في تغيير نمط الحياة بصورة صحية، ويمكن القيام بذلك بطريقة فردية أو تحت إشراف اخصائي تغذية.

تناول الأطعمة الصحية

يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الخضراوات والبروتينات، التي تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ما يجعل جسمك صحي، وأن التقليل من الأطعمة الضارة التي تحتوي على دهون والمحليات الصناعية والمشروبات الغازية التي تزيد من وزن الجسم.

ممارسة التمارين الرياضية

تعد ممارسة التمارين الرياضية من الوسائل التي تعمل على تعزيز التمثيل الغذائي، من خلال ممارستها بشكل منتظم بشكل يومي، وتحديد الوقت، ما يساعد في القضاء على السعرات الحرارية الزائدة.

تنظيم النوم

ربطت العديد من الدراسات العلمية النوم بفقدان الوزن، حيث يمكن أن تؤثر ساعات النوم التي تحصل عليها، على كيفية تنظيم الجريلين، وهو الهرمون المتحكم في الشهية، لذا أن النوم لعدد ساعات كافية تصل إلى 8 ساعات في السيطرة على الاحساس بالجوع.