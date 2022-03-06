أفضل علاج لعدم انتظام ضربات القلب.. «ابعد عن الزعل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أفضل علاج لعدم انتظام ضربات القلب؟، سؤال يدور بأذهان العديد من الأشخاص الذين يقعون ضحية لضربات القلب غير المنتظمة، خاصة الضربات السريعة، التي تنذر بأزمات قلبية ومشاكل صحية كبيرة.

أفضل علاج لعدم انتظام ضربات القلب

ويبحث العديد عن أفضل علاج لعدم انتظام ضربات القلب، ولكن قبل البحث عن العلاج، عليك أولًا معرفة ما هو عدم انتظام ضربات القلب.

وعدم انتظام ضربات القلب هو خلل في ضربات القلب، عندما لا تعمل الإشارات الكهربية التي تنسق نبضات القلب بشكل صحيح، حيث تسبب تلك الإشارات الخاطئة سرعة نبض القلب، أو أن تكون أقل من اللازم بشكل ملحوظ.

أعراض عدم انتظام ضربات القلب

وقبل معرفة أفضل عدم انتظام ضربات القلب، إليك معرفة الأعراض التي تشير للمرض من الأساس، والتي تأتي على النحو التالي:

- ضربات قلب متسارعة

- ضربات قلب بطيئة

- الشعوربألم في الصدر

- ضيق التنفس

- القلق

- الإرهاق

- الدوار أو الدوخة

- التعرق الزائد

- فقدان الوعي

- الإغماء

أفضل علاج لعدم انتظام ضربات القلب السريعة

كان الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، نصح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة نقاط لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، وحدوث الضربات بشكل سريع، والتي جاءت على النحو التالي:

- قلة حدة التوتر والقلق ومحاولة الهدوء والاسترخاءبشكل أكبر.

ـ الامتناع عن التدخين أو تجنب مجالسة المدخنين.

ـ شرب السوائل المفيدة.

ـ استخدام الأملاح بطريقة معتدلة.

ـ التنفس بعمق أو التعنية أو الكحة، في إمكانها احيانًا وقف ضربات القلب السريعة.

أفضل علاج لعدم انتظام ضربات القلب

كان موقع «مايو كلينك» الطبي، سلط الضوء على أفضل علاج لعدم انتظام ضربات القلب، من خلال بعض النصائح التي تقلل من خطورة الإصابة، ووقاية القلب ببعض العادات اليومية المرتبطة بنمط الحياة.

- اتباع نظام غذائي مفيد لصحة القلب.

- الاهتمام بالنشاط البدني، وضرورة استمراره.

- الحفاظ على الوزن الصحي.

- تجنب التدخين.

- الحد من تناول الكافيين والكحوليات .

- الحد من التوتر، أو الغضب الشديد.

- تناول الأدوية المنظمة تحت إشراف الطبيب.