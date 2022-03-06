طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم.. «شهي وسريع»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأرز بالخلطة من أكثر الوصفات بحثًا على موقع «جوجل» حيث إنه يعد من أشهى وألذ الأكلات المفضلة لدى الكثير من العائلات خاصًة المصريين، بالإضافة لرغبة ربات البيوت في معرفة طريقة عمله مثل المطاعم الشهيرة، ولهذا تعرض «هن» طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم.

المكونات:

نصف كوب من الزبيب

2 معلقة كبيرة من السكر

معلقة صغيرة من القرفة

مكعب مرقة

معلقة من السمن

معلقة صغيرة من الملح

4 أكواب من الماء

2 كوب من الأرز البسمتي

طريقة تحضير الأرز بالخلطة مثل المطاعم

لمعرفة طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم على خطي الشيف نجلاء الشرشابي، نبدأ أولًا بإحضار حلة ونضعها على النار، ثم نضيف السكر والسمن ونقلب، ثم نضع الزبيب ونقلب مرة أخرى، ونضع القرفة مع التقليب أيضا، ثم نضيف الماء مرة واحدة مع الملح ومكعب المرقة ونقلب المكونات مع بعضها، ونتركها تغلي ثم نضيف الأرز عند الغليان ونقلب، ثم نقوم بتركه على نار هادئة حتى ينضج، ويقدم في أطباق التقديم مع رشة من المكسرات فوقه.

المكونات

3 أكواب من الأرز البسمتي

6 أكواب من الشوربة

كبدة فراخ «الكمية حسب الرغبة»

مكسرات

زبيب

معلقة كبيرة من السكر

معلقة صغيرة من العسل الأسود

ملح

فلفل أسود

رشة قرفة

طريقة التحضير

إليكِ طريقة عمل الأرز بالخلطة مع الشيف فاطمة أبو حاتي، أولًا نضع حلة كبيرة على النار، ثم نضيف السكر مع ملعقتين من الماء، ثم نقلبهم معًا ونتركه إلى أن يصبح بني اللون، مع هز الحلة بدون تقليب حتى لا يتكتل، وبعد اكتسابه اللون المطلوب نضيف الشربة، ثم نضع العسل الأسود والقرفة والملح والفلفل ونقلب المكونات مع بعضها مع القليل من الزيت، ثم نحضر الأرز المنقوع، ونصفيه جيدًا من الماء، ثم نضيفه على الشربة ونقلب ثم نغطيه ونتركه على نار هادئة، وقبل التسوية بدقائق قليلة نضع الزبيب فوقه ونتركه، ثم نحضر طاسة على النار ونضع فيها السمن ونتركها لتسخن، ونضيف الكبدة عليها مع التقليب حتي تنضج، مع إضافة رشة من الملح والفلفل الأسود والقرفة مع التقليب ونتركها تستوي.

ثم نحضر طاسة أخرى ونضع معلقة من السمن ونضيف المكسرات ونقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نضع خلطة الأرز في أطباق التقديم، ونضيف خلطة الأرز البسمتي ثم الكبدة مع رش المكسرات فوقه ويقدم.

المكونات

2 كوب من الشربة

2 مكعب من السمن

زيت نباتي كوب أرز بسمتي

ورق لورا

حبهان

كبدة

بصل محمر

لوز محمر

طريقة التحضير

طريقة عمل الأرز بالخلطة مع الشيف علاء الشربيني، أولًا نضع حلة على النار ونضيف الشربة ونتركها تغلى، ثم نضيف الأرز ومكعبين من الزبدة لنكهة قوية، مع إضافة ورقتين لورا وحبهان ونقلب جيدًا ونغطيه ونتركه على نار هادئة، ثم نحضر طاسة على نار ونضع القليل من الزيت ونضيف الكبدة مع رشة ملح وكمون وبهارات وثوم مفروم وعصير ليمون ونقلب إلى أن يتم التسوية، ونحضر بصل محمر ومقطع شرائح رفيعة، بجانب احضار زبيب مصفى من الماء الذي تم نقعه به ليصبح طريًا مع لوز محمر في الزيت، ثانيًا نقدم خلطة الأرز في طبق كبير، ثم نضيف البصل المحمر حول الخلطة، مع أضافة الزبيب أيضا، ونضيف اللوز المحمر، ونضيف الكبدة فوقه ويقدم ساخنًا.

بعض الفوائد الصحية للأرز بالمكسرات:

- مد الجسم بالطاقة

- يساهم في خفض ضغط الدم

- يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر

- يحتوي على قيمة غذائية عالية