أفكار هدايا عيد الأم للأطفال.. مصممة كلها في البيت

القاهرة - سمر حسين - ماما

أفكار هدايا عيد الأم للأطفال، واحدة من أكثر الأمور بحثا عبر محركات البحث على مواقع الإنترنت، مع اقتراب يوم عيد الأم، الموافق 21 مارس من كل عام، إذ يبحث الأطفال على أسرع وأفضل الأفكار لتقديم هدايا لأمهاتهم في عيد الأم، خاصة إذا تم صنعها بأيديهم في المنزل.

ويمكن للطفل تصميم العديد من الهدايا باليد من منزله بأقل التكاليف، وبشكل سريع لوالدته لتقديمها في عيد الأم.

ويقد «هُن» أفكار هدايا عيد الأم للأطفال، في السطور التالي.

أفكار هدايا عيد الأم للأطفال

كروت معايدة من ورق الكب كيك

يمكنك تصميم كروت معايدة، وكتابة أصدق العبارات عليها باستخدام ورق الكب كيك الملون، فهذه الفكرة تساعد الطفل في كتابة العبارات التي تعبر عنه وعن حبه لوالدته.

سوار لليد

يمكنك صنع سوار لليد لوالدتك، من خلال اختيار الخرز والفصوص التي تحمل حروف اسمها مع الأستيك أو الخيط المطاطي المُخصص لها، وتنسيق ألوانه، فهو هدية بسيطة مصنوعة باليد وتحمل العديد من معاني الحب.

عبوات الشيكولاتة المميزة

يمكنك تقديم جميع أنواع الشيكولاتة التي تحبها والدتك لها في عيد الأم، فقط قم بتجميعها وصمم لها عبوة خصيصًا، من خلال احضار صندوق وتزينه وتغليفه بأرق عبارات الحب، ووضع الشيكولاتة به وتقديمه لوالدتك.

إطار خشب للصور

قم بعمل إطار للصور من الخشب، فقط احضر برواز من الخشب من النجار وقم بتلوينه، ووضع النور به قبل لصق الصور عليه، فقط حاول اختيار الصور التي ترصد المناسبات الهامة والذكريات السعيدة بينكم.

مزهرية يدوية

فكرة مميزة إذا كانت والدتك من مُحبي الزهور، فقط احضر برطبان زجاجي، مع الألوان المائية، وقم بتلوين البرطبان باللون المفضل لوالدتك، واحضر لها أفضل الورود والزهور وقدمها لها في عيد الأم.

كوب قهوة مُخصص

إذا كانت والدتك من مُحبي القهوة احض لها كوب مُخصص لتتناول فيه القهوة على الصباح، ولكن قم بطباعة صورة لكم على الكوب، مع اختياره باللون المفضل لها، بالإضافة لكتابة بعض عبارات الحب، فهو هدية بسيطة وغير متكلفة، وبالطبع ستسعدها.