كيف يؤدي استخدام البلاستيك إلى الإصابة بسرطان الثدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى نور

تحرص بعض السيدات على المتابعة الدورية والكشف الطبي باستمرار لاكتشاف الاصابة بأي مرض وبالتحديد سرطان الثدي، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة باستمرار.

وفي رحلة توخي الحذر من تناول الأطعمة والمشروبات الضارة التي يمكن أن تسبب الإصابة بالسرطان، لاينتبه البعض إلى التأثير الضار من استخدام الزجاجات البلاستيكية على الصحة وانواعها منها كما ذكرها موقع " everydayhealth".

طرق التفرقة بين أنواع البلاستيك

جميع أنواع البلاستيك ليست واحدة، لذلك فمن المهم تحديد نوع المنتجات المستخدمة من خلال النظر إلى رقم رمز إعادة التدوير الموجود في أسفل البلاستيك، وتوجد رموز مختلفة لإعادة تدوير البلاستيك.

- البلاستيك رقم 1

ومن الأرقام المتواجدة على البلاستيك هي 1 ، 2 ، 4 ، 5، رقم 1 يستخدم عموما لصنع زجاجات مياه بلاستيكية للاستخدام مرة واحدة.

- البلاستيك رقم 2

وغالبا ما يكون هذا النوع من البلاستيك المستخدم في علب الحليب، والعصائر وغيرها.

- البلاستيك رقم 4

هو البلاستيك منخفض الكثافة ويوجد في العديد من الأغلفة البلاستيكية، علب الزبادي وزجاجات الأطفال.

خطوات تجنب الاصابة بسرطان الثدي بسبب البلاستيك

- البحث عن أرقام البلاستيك سابقة الذكر.

- تجنب تسخين الأطعمة في الحاويات البلاستيكية.

- الابتعاد عن شرب السوائل في اكواب بلاستيك واستبدالها بالزجاجية.

- تخزين الأطعمة في علب زجاجية.

- الاختيار بعناية نوع المنظف المستخدم في تنظيف البلاستيك.