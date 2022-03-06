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توقعات الأبراج وحظك اليوم 6-3: استغل هذا الأمر.. وابتعد عن ذلك

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

عاطفياً برج الحمل : تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالإرهاق الشديد عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.

مالياً: ستتحسن الأحوال قريبا وتشعر بالراحة.

برج الثور

عاطفياً برج الثور: تتلقى مفاجأة من شريك حياتك على عكس توقعاتك.

مهنياً: احذر من النزاعات السطحية في مجال عملك.

مالياً: عليك إيجاد دخل جديد لتحسين وضعك.

برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء : سوف تتحسن مشاكلك على الصعيد العاطفي.

مهنياً: عليك التفكير جيدا ولا تتسرع في اتخاذ القرارات التي تخص عملك.

مالياً: تفكر في السفر إلى دول أخرى لتحسين وضعك المادي.

برج السرطان

عاطفيا برج السرطان: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه شريك حياتك.

مهنيًا: لا تقلق ستنحل مشاكلك مع زملائك.

مالياً: تشعر بالضيق مالي، لكن ستنحل جميع مشاكلك المالية.

برج الأسد

عاطفياً برج الأسد : لا تحاول إرضاء شخص تحبه، كن صادقا مع نفسك واختار مايسعدك فقط.

مهنيًا: ستحصل على مكافأت مالية كبيرة نتيجة جهدك الفترة الماضية.

مالياً: تمتلك طاقة إيجابية تجعلك تحصل على مزيد من الأموال.

برج العذراء

عاطفياً برج العذراء : تشعر بتطور إيجابي بعلاقتك العاطفية تجاه شريك حياتك.

مهنياً: تواجهك مشاكل مهنية، حاول التحلي بالصبر والحكمة.

مالياً: عليك التفكير في كيفية جني مصدر دخل آخر.

برج الميزان

عاطفياً برج الميزان : تشعر بالإرتياح والسعادة على الصعيد العاطفي.

مهنيًا: تتقدم سريعاً في وظيفتك، مما يخلق لك فرصة في الحصول على ترقية.

مالياً: عليك الحذر من التبذير وإنفاق أموالك فيما لا يفيد.

برج العقرب

عاطفياً برج العقرب : تشعر بالحب والرومانسية مع شريك حياتك.

مهنيًا: تشعر بالإحباط نتيجة حدوث بعض الخلافات مع زملائك في العمل.

مالياً: ستفكر في القيام بمشروع جديد لتحسين أوضاعك المادية.

برج القوس

عاطفياً برج القوس : تبدأ قصة حب جديدة وتشعر بالسعادة والأمان.

مهنيًا: اليوم جيد لتنفيذ أفكارك والتواصل مع زملائك في العمل.

ماديًا: تفكر في إجراء بعض التغييرات على ديكور منزلك، ولكن وضعك المالي لا يسمح بذلك.

برج الجدى

عاطفياً برج الجدي: تتحسن حالتك النفسية بشكل كبير وسينعكس ذلك على علاقتك مع شريك حياتك.

مهنيًا: عليك التخلص من القلق الزائد المسيطر عليك.

مالياً: تقرر الذهاب للتسوق لشراء احتياجاتك ومستلزماتك.

برج الدلو

عاطفياً برج الدلو: حاول البعد عن شريك حياتك لفترة للخروج من حالة الملل المسيطرة عليك.

مهنيًا: لديك طاقة رائعة حاول استغلالها في تنفيذ المشروع الخاص بك.

مالياً: إذا طلب منك أحد أصدقائك المساعدة، عليك مساعدته.

برج الحوت

عاطفياً برج الحوت: احرص على تحديد أهدافك مع شريك حياتك، لإنجاز ما تريده بسهولة.

مهنيًا: يوم رائع لاكتشاف وجهات نظر مختلفة مع زملائك في العمل.

مالياً: تفكر في قضاء بعض الوقت مع أصدقائك، ولكن قلة الأموال لديك تمنعك من القيام بذلك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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