سم قاتل.. فواكه تكون ضارة لصحتك عند خلطها بمواد أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نعلم جميعا أن تناول كثير من الفاكهة يعد أمرًا صحيًا للغاية، لكن يمكن أن يؤدي الجمع بين بعض الفواكه والمواد الأخرى إلى التأثير على صحة الجهاز الهضمي، وتحفيز السموم داخل الجسم، والإصابة بحرقة المعدة، وغيرها من الأضرار الأخرى.

لذا، نذكر لكم في السطور التالية، بعض أنواع الفاكهة التي لا يفضل خلطها مع أطعمة أخرى، وفقا لموقع "timesofindia".

- البرتقال والجزر:

يمكن أن يكون خلط الجزر والبرتقال في غاية الخطورة، فمن المعروف أن هذا المزيج يسبب حرقة المعدة وتلف الكلى.

- الجوافة والموز:

سيؤدي تناول هذا المزيج إلى زيادة خطر الإصابة بالحموضة، والغثيان، وتراكم الغازات، إضافة إلى الصداع المستمر.

- الخضروات والفواكه:

لا يفضل أبدًا خلط الفواكه والخضروات معًا، إذ تحتوي الفواكه على نسبة عالية من السكر ويصعب هضمها، وبالتالي تظل في معدتك لفترة أطول بينما تتخمر الفاكهة وتنتج سمومًا يمكن أن تسبب الإسهال، ونوبات الرأس، والالتهابات، وآلام المعدة.

- البطيخ والشمام:

يجب تناول البطيخ بمفرده، وذلك لأن لا يتم هضمه جيدًا مع أي فاكهة أخرى، بل يهضم بشكل أسرع من معظم الفواكه الأخرى بسبب محتواها المائي العالي.

- الأناناس واللبن:

يسبب مركب البروميلين الموجود في الأناناس عند مزجه بالحليب عديد من المشاكل لجسمك مثل غازات المعدة والغثيان والالتهابات والصداع وآلام المعدة.

- البرتقال والحليب:

إن تناول خليط من الحليب والبرتقال ، سيكون صعبًا جدًا على الهضم ، ما يسبب عديد من المشكلات الصحية، سوف يدمر الحمض الموجود في البرتقال الإنزيمات المسؤولة عن هضم النشا الموجود في الحبوب، وبالتالي زيادة الإصابة بعسر الهضم.

- الموز وحلوى البودينج:

من الصعب هضم مزيج الموز والحلوى، ما يساعد في إنتاج السموم في الجسم ، الأمر الذي قد يكون خطيرًا على الأطفال.

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