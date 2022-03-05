طريقة عمل البوفتيك بوصفة فاطمة أبو حاتي.. «في نص ساعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صينية البوفتيك من الأكلات المفضلة لكثير من الناس وسهلة التحضير لأنها تعتمد على شرائح اللحم الرقيقة والتي غالبًا لا تأخذ وقتاً طويلاً على النار، كما أن مكونات البوفتيك من السهل الحصول عليها أهمها شرائح اللحم الرقيقة والبطاطس وبهارت اللحمة.

يعرض «هُن » في السطور التالية طريقة عمل البوفيتك بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

مكونات البوفتيك:

- نصف كيلو شارئح لحم «وش فخدة»

- 4 بصلات متوسطين الحجم

- ملعقة كبيرة ثوم مفروم

- نصف كيلو بطاطس محمرة

- رشة بهارات

- ملح

- فلفل اسود

- ملعقة صغيرة سكر

طريقة التحضير:

طريقة عمل البوفيتك بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي يمكن الانتهاء منها في دقائق وسهلة المكونات والتحضير كالتالي:

- نقوم بدق شرائح اللحم بمدق البوفتيك لجعل انسجة اللحمة لا تاخذ وقت طويل على النار

- نقوم بوضع شرائح اللحم في بولة زجاجية وعليها اربع بصلات مفرومة ناعمة ثم رشة سكر لانه يساعد في التسوية ثم الفلفل والملح والقليل من توابل اللحم حتى لا تطغي على طعم اللحم.

- باستخدام اليد نقوم بمزج البهارات مع شرائح اللحم لتأخذ اللحمة رائحة وطعم التوابل وبعد الانتهاء من كل القطع يفضل ترك البوفتيك لمدة ساعة حتى يشرب من ماء التوابل الموجودة.

- في طاسة نضع الزيت على النار ونقوم بوضع الثوم المفروم فيه يأخذ قليل من «التشويحة» ثم نضيف قطع البوفتيك إلى النار ليتم تحميرها جيدا.

- نقوم بتحمير البوفتيك تدريجيا وفردها لجعل الصوص يكتسب اللون البني وحتى لا تكون قطع البوفتيك «متنية» أو مكسورة.

- مع تقليب قطع البوفتيك لمدة بسيطة نقوم باخراجه من الزيت بعد ما يأخذ لون ونضعه في طبق ووضع القطع الباقية في الزيت في تكرار للخطوة السابقة مع مراعاة أن تكون النار عالية.

- بعد الانتهاء من تشويح قطع البوفتيك في النار نقوم بوضع جميع القطع في إناء على نار هادئة حتى يستوي جيدا في الصوص الخاص به.

- بعد التأكد من استواء قطع البوفتيك ويأخذ الصوص اللون البني نضع كوبين من الماء الساخن ونتركه حتى يغلي لبضع دقائق ثم نضيف قطع البطاطس حتى تأخذ طعم البوفتيك.

- بعد الانتهاء من البوفتيك يتم تقديمه مع الخبز والسلطة الخضراء أو أي نوع من أنواع السلطات أو نستبدل الخبز بالأرز وتختلف طريقة التقديم على حسب الرغبة.

طريقة أخرى لتحضير البوفتيك بوصفة فاطمة أبو حاتي

بنفس الخطوات السابقة قامت الشيف فاطمة أبو حاتي بإعداد البوفتيك لكن هذه المرة قامت بإضافة تغطية أو كافر البوفتيك ومكوناتها كالتالي:

- كوب دقيق

- بيضتان

- 2 ملعقة كبيرة من الحليب

- كوب بقسماط مطحون

- 2 ملعقة كبيرة نشا

- نصف كوب دقيق

- زيت غزير للقلي

طريقة التحضير

مع تكرار الخطوات السابقة في عمل البوفتيك للشيف فاطمة أبو حاتي نقوم بعمل البوفتيك الكداب وهو أسهل وأسرع من العادي نقوم بتغطية شرائح اللحم في الدقيق ونقوم بتحميره في الزيت حتى يأخذ لونا ذهبيا ونقوم بإخراجه من الزيت وتقديمه مع الصوص.