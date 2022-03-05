علاج انتفاخ القدمين بسبب الأملاح.. «اذهبي للطبيب في هذه الحالة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

انتفاخ القدمين من الأعراض الشائعة جداً، والتي لها أكثر من سبب بين الخطير والعادي فهناك الحالات التي تتطلب العناية الفورية؛ ولكن النصيحة الأهم أنه لا يمكن وصف علاج انتفاخ القدمين بسبب الأملاح أو غيرها إلا بعد استشارة الطبيب المتخصص لأنه يمكن أن تكون عرضة لأزمة قلبية وليست بسبب الأملاح كما هو شائع بين الناس، وفقا لموقع «health line» الطبي.

انتفاخ القدمين بسبب الأملاح

تراكم الأملاح الناتج من تلف الغدد الليمفاوية والأنسجة التي تساعد على تصفية الجراثيم والفضلات وتسريب السوائل الى الانسجة المحيطة في تلك الحالات يشعر المريض بورم أو انتفاخ القدمين بالاضافة الى أعراض أخرى منها:

- ضعف الشهية

- الإعياء والغثيان

- العطش الزائد

- ثقل في الساقين

وعند زيادة الأعراض وزيادة سوء الحالة الصحية للمريض بسبب ارتفاع نسبة الأملاح يشعر بـ تشنجات ونوبات عصبية وإغماء.

نصيحة دكتور حسام موافي

«يا دكتور أمي عندها 53 سنة وعندها ميا تحت الجلد بقالها فترة كبيرة قوي ومش عارفين نعمل ايه رجليها منتفخة جداً أي العلاج؟».. ذلك السؤال أرسلته إحدى متابعي الدكتور حسام موافي رائد الطب الباطني وأستاذ الحالات الحرجة في القصر العيني تشكو له من انتفاخ قدمي والدتها لتسأله عن سبب ذلك الانتفاخ وعلاجه.

قال الدكتور أثناء البث المباشر لبرنامجه «ربي زدني علمًا»: «تورم القدمين قضية طبية كبيرة جداً لدرجة أنه سؤال في البكالوريوس ومن أصعب الأسئلة التي يمكن إرسالها إلى الطلبة في الامتحانات يمكن أن تسبب سقوطهم ولا يمكن أن يوصف العلاج على شاشة التلفزيون لأنها لابد أن تزور الطبيب فوراً وذلك لأن تورم القدمين له عدة أسباب منها الانسداد الليمفاوي الذي يصل بالقدم إلى داء الفيل».

وتابع: «وهذا المرض لا علاج له ولا يمكن أن يعالج بأدوية مدرات البول، وهناك أسباب أخرى منها أمراض الكبد والكلى والقلب وغلاف القلب الذي يسمى بـ «الطامور»، ونصيحتي هي الكشف وعمل موجات صوتية على القلب، موجات صوتية على الأوردة والشرايين على القدم، وتحليل وظائف كبد وبعد التأكد من سبب الانتفاخ يقوم الطبيب بوصف العلاج لكن إذا كان إنسداد ليمفاوي عندها يجب على المريض التعايش مع تورم قدميه».

علاج انتفاخ القدمين بسبب الأملاح

يمكن علاج انتفاخ القدمين بسبب الأملاح في المنزل لكن بعد إجراء التحاليل التي تثبت أنه بسبب الأملاح ليس بسبب أمراض أخرى، بعض العلاجات المنزلية منها:

- شرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا

الحصول على كمية كافية من السوائل يساعد من تقليل تورم القدمين لأن الجسم يحافظ على السوائل الموجودة فيه عندما يحتاج للرطوبة وهذا يساعد على التورم.

- ارتداء جوارب الضغط

توفر جوارب الضغط المزيد من الراحة للقدم المنتفخة ويمكن الحصول عليها من الصيدليات

- نقع القدم في حمام ماء بملح بارد

يساعد ملح كبريتات المغنيسيوم ملح ابسوم في تقليل آلام العضلات و التورم والإلتهابات ويسحب السموم ويزيد من الاسترخاء ولكن يجب التأكد من أنه ملح كبريتات الماغنسيوم الأصلي قبل استخدامه

- تغيير النظام الغذائي

التقليل من تناول الصوديوم في الطعام يساعد في تقليل تورم القدمين ، لذلك يجب تقليل نسبة الملح في الطعام.

- اتباع حمية صحية

إذا كان المريض الذي يعاني من إنتفاخ القدمين بسبب الأملاح يعاني من زيادة الوزن يجب عليه اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن، لأن زيادة الوزن تؤدي إلى انخفاض الدورة الدموية وتورم الأطراف السفلية بالإضافة إلى إجهاد القدمين والآلام الحادة عند المشي وتراكم السوائل في القدمين.

- تدليك القدمين

الأقدام المنتفخة بسبب الأملاح يمكن علاجها أحياناً من خلال التدليك وذلك يساعد على إسترخاء القدمين وإخراج السوائل المتراكمة وتقليل التورم.

- تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

نقص البوتاسيوم من الدم يسبب ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء تحت الجلد مما يؤدي إلى تورم القدمين، لذلك يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم منها:

- البطاطا الحلوة

-الفاصوليا البيضاء

-الموز

-سمك السالمون

-فسدق

-دجاج

ويجب على مرضى الكلى والأملاح استبدال الصودا بعصير البرتقال والحليب قليل الدسم لأن الصودا تعمل على زيادة الأملاح وتضر الكلى.