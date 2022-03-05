هل ترتدين ملابس زوجك؟.. لن تتوقعين تأثيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتاد كثير من النساء على ارتداء قميص شريكها عندما يكون بعيدًا، لكنهم لا يدركن سبب انخراطهم في هذه السلوك.

هناك شيء ما يتعلق بالراحة عند ارتداء ملابس زوجك، ووفقًا لأحد الأبحاث، فإن ارتداء ملابس زوجك يمكن أن يقلل من الضغط النفسي، ويخفف من الشعور بالوحدة والقلق، وفقا لما ورد في موقع"timesofindia".

وفقًا للباحثين في جامعة كولومبيا البريطانية، فإن ارتداء أي شيء يحمل رائحة الشريك يساعد في تجنب الشعور بالوحدة والقلق.

واختار الباحثون نساء عشوائيات وكلفوهن بشم واحدة من 3 روائح، رائحة شخص غريب أو زوجها أو رائحة محايدة، قبل إعطاء النساء ملابس شريكهن، أُجبر الرجال على ارتداء نفس الملابس لمدة 24 ساعة حتى يتركوا وراءهم أثرًا قويًا لرائحتهم.

وعندما تم تسجيل مستويات الإجهاد والكورتيزول لدى المشاركين، من المثير للاهتمام ، أن النساء اللائي حصلن على ملابس تحمل أقل، أزواجهن أظهرن مستويات توتر أقل، في حين أن النساء اللاتي لم ترتد ملابس زوجها تعرضن للتوتر أكثر من البقية.

- ما الأسباب وراء ذلك؟

تعتاد كثير من النساء على ارتداء قميص شركائهم عندما يكون بعيدًا، لكنهم لا يدركن سبب انخراطهم في هذه السلوك، وتشير نتائج إحدى الدراسات إلى أن رائحة الشريك وحده، حتى دون وجوده المادي أداة قوية للمساعدة في تقليل التوتر، وزيادة الثقة بالنفس، والشعور بالاطمئنان.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للباحثين تساهم النساء في التعامل مع المواقف العصيبة، إذ يسافر الرجال بشكل متزايد للعمل والانتقال إلى مدن جديدة، لذا أخذ قطعة من الملابس التي كان يرتديها زوجك يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط النفسي.

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