ريا أبي راشد متألقة.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات النجمات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

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دنيا عبد العزيز:

ارتدت الفنانة دنيا عبد العزيز فستان باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ريا أبي راشد:

أطلت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان كت باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هنا الزاهد:

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بتوب كت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ريم البارودي:

تألقت الفنانة ريم البارودي ببليزر باللون الأزرق ونسقت أسفله توب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

بوسي:

أطلت المطربة بوسي بفستان باللون الذهبي بأكمام طويلة ومزود بفتحة ساق، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

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