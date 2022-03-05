حقيبة بـ 6 ملايين جنيه.. أغلى إطلالات ياسمين صبري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

صرح عديد من نجوم الفن عن مجموعهم في مرحلة الثانوية العامة، ومن بينهم كشفت الفنانة ياسمين صبري، لأحد معجبيها عبر خاصية الـ "story" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن أن مجموعها في الثانوية العامة كان "73%"، وهذا ما جعلها تتصدر تريند "محركات البحث جوجل".

لذا، في التقرير التالي، نستعرض لكم أغلى إطلالات الفنانة ياسمين صبري التي خطفت الأنظار وأصبحت حديث رواد السوشيال ميديا:

- معطف فرو:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها أحدث إطلالاتها من نيويورك، ظهرت مرتدية معطف فرو طويل باللون البني، ونسقت مع الإطلالة بوت جلد طويل باللون الأسود وبنطلون وبلوفر بنفس اللون أيضا، يبلغ سعره حوالي 42 ألف جنيها مصريا.

- حقيبة يد:

كما أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل، بسبب حملها حقيبة يد من ماركة "Hermes Berkin"، المعروفة بارتفاع سعرها، وتم تصنيع هذه الحقيبة خصيصًا لأجلها، وتم تدوين حرفين من اسمها "y s" على الحقيبة.

وتتراوح أسعار حقائب اليد في ماركة "Hermes Berkin"، من 600 دولار بما يعادل (9640 جنيهًا مصريًا) إلى 400 ألف دولار بما يزيد على 6 ملايين و200 ألف جنيه مصري، ويتم تصميمها بناء على طلب صاحبها.

- فستان فضي:

ظهرت في إطلالة أخرى بفستان فضي براق وجذاب بأكمام طويلة وفتحة ياقة على شكل حرف الـV ومن توقيع الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier، مع كوت من الفرو باللون الرمادي الغامق، كما صمم بفتحة طويلة في المنتصف مع ذيل منسدل من الخلف، وانتعلت حذاء ذو كعب عالي رفيع مصمم بمقدمة مدببة لامعة باللون الفضي، وزينت الإطلالة بأقراط ماسية متدلية، واختارت مكياجًا هادئًا وتركت شعرها الطويل منسدلا بعشوائية.

والفستان من alexandre vauthier، ويصل سعره إلى 2,713 ألف دولار، أي 42.59 ألف جنيه مصري.

- بليزر أبيض:

بينما أطلت بإطلالة كلاسيكية وهي ترتدي بليزر أبيض مزينا بشرائط باللون الأسود، وفي منتصف البليزر حزام بنفس اللون، ونسقت ياسمين مع البليزر بنطلون أسود واسع.

وتركت ياسمين شعرها منسدل بإنسيابية، وارتدت اكسسوارات ماسية بسيطة.

وظهرت حقيبة ياسمين بجانبها باللون البرتقالي من البراند العالمية Hermes موديل بيركن وسعرها يصل إلى 19.995 دولار أمريكي أي ما يعادل 320 ألف جنيه مصري.

- فستان متعدد الألوان:

وتألقت رفقة زوجها أحمد أبو هشيمة، بإطلالة حيوية وأنيقة، واختارت ياسمين فستاناً قصيرا بألوان حيوية متعددة، واتسم الموديل بنقوش الورد وفروع الشجر، مزود بثلاث طبقات من الكرانيش، يحمل توقيع علامة الأزياء الشهيرة "دولتشي آند جابانا" ويبلغ سعره 1475 جنيه استرليني أي ما يعادل أكثر من 28 ألف جنيه.

كما ارتدت حذاء يحمل اسم العلامة التجارية "CHRISTIAN LOUBOUTIN" وبلغ ثمنه 412 جنيه استرليني أي يصل سعره إلى أكثر 8 آلاف جنيه.

- فستان أحمر:

وحرصت على الظهور بإطلالة أنيقة ومميزة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، مرتدية فستان أحمر بقصة الأوف شولدر، مزود بأكمام طويلة.

ويحمل اسم العلامة التجارية "دولتشي أند جابانا "، وبلغ سعره28500 جنيها مصريا.

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