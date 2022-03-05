ابنة رضوى الشربيني تتصدر محركات البحث.. بكاء وأحضان «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت ابنة رضوى الشربيني محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهورها مع والدتها في ملتقى She can، لرائدات الأعمال بالجامعة الأمريكية، الذي يقام بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت رعاية وزارة التخطيط، لاستلام درع تكريمها باعتبارها الإعلامية الأكثر تأثيرًا.

ابنة رضوى الشربيني تبكي بسبب والدتها

وظهرت ابنة رضوى الشربيني الكبيرة وهي تبكي محتضنة والدتها أمام الجميع، في حين ظهرت الأخرى وهي تساندها، مادفع الإعلامية للبكاء أيضًا وهي تحتضنها، قائلة: «أول مرة يظهروا معايا، إحنا عدينا حاجات كتير مع بعض».

كلمة رضوى لشربيني.. رسالة لوالدتها

ووجهت رضوى الشربيني كلمة للفتيات، ناصحة بضرورة العمل على أنفسهن، قائلة: «لكل بنت لازم تشتغلي على نفسك، الظروف خلتني أشتغل على نفسي وأطورها، ولازم نوطد علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى عشان نقدر نعدي».

واستطردت موجهة كلمة لوالدتها الراحلة: «تكريمي النهاردة لكل امرأة وبنت ولوالدتي الله يرحمها»، واستقبلت الفتيات المشاركات بالملتقى كلام رضوى الشربيني، بالتصفيق الحاد أكثر من مرة.

الجدير بالذكر إن لرضوى الشربيني ابنتين، وهما تيا وتمارا، والتي تحرص على الظهور معهما بوسائل التواصل الاجتماعي فقط، أكثر من الفاعليات الرسمية أو المناسبات.

تفاصيل النسخة السابعة من ملتقى she can

وانطلقت اليوم، السبت، النسخة السابعة من ملتقى She can، لرائدات الأعمال في الحرم اليوناني بوسط البلد، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وتحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، بحضور عدد من الشخصيات العامة وإعلاميين وفنانين.

وأُقيمت النسخة السابعة من she can تحت شعار «النسخة الأجرأ»، بحضورهدى المفتي، ومريم نعوم، وبطلات المسلسل الأردني «مدرسة الروابي للبنات»، وتقام ورش عمل تعليمية لرواد الأعمال على أيدي متخصصين وخبراء في جميع المجالات، الذين حققوا نجاحات وطفرة في مجال ريادة الأعمال بمصر.