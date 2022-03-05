ياسمين رئيس في أحدث ظهور لها بعد الطلاق.. تتألق بـ«التايجر»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها بعدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وظهرت الفنانة بشعر طويل، حرصت على ربطه، مع مكياج سموكي لامع بدرجات البُني، فضلًا عن تألقها بأقراط الماسية.

وارتدت الفنانة ياسمين رئيس جمبسوت بنقشة التايجر، مع حذاء أسود برقبة طويلة.

ولم تعلق الفنانة ياسمن رئيس على الصورة مكتفية ببعض الوجوه التعبيرية التي ترمز للحب.

وتعد هذه الإطلالة هي الأولى للفنانة ياسمين رئيس عقب انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري.

طلاق ياسمين رئيس

وكانت الفنانة ياسمين رئيس، أعلنت مؤخرًا انفصالها عن المخرج هادي الباجوري، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر، مستشهدة بآية قرأنية بقولها «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم».

وكتبت ياسمين رئيس، عبر تويتر، قائلة: الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم.

ياسمين تنفصل عقب تصريحات جدلية لزوجها

الجدير بالذكر أن انفصال ياسمين رئيس، عن هادي الباجوري، جاء بعد تصدر الأخير لتريند السوشيال ميديا بسبب تصريحاته على رفض مصطلح السينما النظيفة، وأنّه لا يمانع أن تجسد زوجته أدوارا رومانسية بها قبلات.

الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين رئيس، تعاونت مع زوجها السابق، المخرج هادي الباجوري، في أكثر من عمل فني على مستوى السينما والتليفزيون، فكانت البداية بمسلسل «عرض خاص»، ثم فيلم «واحد صحيح»، وفيلم «هيبتا المحاضرة الأخيرة»، وفيلم «قمر 14»، الذي طُرح في السينمات مؤخرًا.

ومن المُقرر أنّ تتعاون ياسمين رئيس مع هادي الباجوري، في تجارب سينمائية جديدة، رغم الانفصال، وهي أفلام «جارة القمر»، و«هيبتا 2».