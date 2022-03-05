طريقة عمل المفتقة لزيادة الوزن.. «سهلة وبسيطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المفتقة من الأكلات الشعبية المرتبطة بزيادة الوزن، إذ أنها الحل السريع لكثير ممن يعانون من النحافة ويبحثون عن الأدوية الكيميائية والتي تضر بالصحة ولا تسبب الزيادة في الوزن المرغوب فيها، لذلك فإن اللجوء للأطعمة الصحية والتي تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية يعتبر الحل الآمن للتخلص من النحافة.

في السطور التالية يعرض «هُن» طريقة عمل المفتقة لزيادة الوزن بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي

مكونات المفتقة:

- كيلو عسل اسود

- كوب الا ربع من الدقيق

- تحويجة المفتقة «قرطاس»

- كوب زيت

- كوب سمسم

- كوب سوداني

مكونات تحويجة المفتقة:

تعتبر تحويجة المفتقة هي السر في نجاح المفتقة وأيضاً عاملا رئيسياً في زيادة الوزن لاحتوائها على أهم عنصر وهو الحلبة وايضا يمكن إضافة النشا إليها لكنه على حسب الرغبة أو لا لكنها ضرورية في وصفة المفتقة، وعلى الرغم من أنها تعمل على زيادة الوزن بشكل سريع وآمن إلا إنها صحية جدا ولها مذاق جيد، ويعتبر أهم مكوناتها الآتي:

- ربع كيلو حلبة حصى

- 4 ملعقة كبيرة نشا

- 3 ملعقة كبيرة كركم

- 3 ملعقة كبيرة كراوية

- 3 ملعقة كبيرة ينسون

- 3 ملعقة كبيرة محلب بودرة

- 3 ملعقة كبيرة سمسم

- جوز هند

- شمر

- يمكن إضافة المغات ولكن على حسب الرغبة كما يمكن الاستغناء عنه.

طريقة التحضير

بطريقة سهلة وبسيطة عرضت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المفتقة لزيادة الوزن باعتبارها من الوصفات الطبيعية والسريعة لزيادة الوزن، وذلك في برنامجها «على قد الإيد» كالتالي:

- ناخذ كوب الزيت ثم أكثر من نصف كوب دقيق ونقوم بتحمير الدقيق تدريجياً لأن الدقيق هو الذي يتحكم في سمك المفتقة نقوم بوضع كمية مناسبة على حسب السمك الذي نريده.

- أثناء تحمير الدقيق وتقليبة جيدا نضع السوداني والسمسم المحمص ونصف كوب من تحويجة المفتقة لكن بعد أن يأخذ الدقيق لوناً ذهبيا.

- أثناء تقليب المكونات في الزيت نقوم بوضع كيلو العسل الأسود وبعد غليان المكونات نقوم بوضع في برطمانات زجاجية، بالنسبة للبرطمنات يجب أن تكون معقمة وزجاجها قوي.

- يمكن تخزين المفقتة والحفاظ عليها لفترة طويلة كما يمكن أيضا تحضير تحويجة المفتقة في المنزل ويكون هناك فرق في لونها وطعمها واضح.

أفضل وقت لتناول المفتقة وفوائدها

يمكن تناول المفتقة مرتين يومياً صباحاً ومساء أو ثلاث مرات بين الوجبات لكن لا ينصح بتناولها على معدة فارغة وتلك النصيحة لمرضى الحموضة والارتجاع في المريء لأنها تحتوي على نسبة دهون عالية، وإذا تم تناولها على الريق تسبب حرقة المعدة لذلك يجب تناول أي وجبة خفيفة قبلها.

المفتقة أيضا تسبب الشعور بالشبع بسبب احتوائها على سعرات حرارية عالية جداً.

فوائد المفتقة

طريقة عمل المفتقة لزيادة الوزن من أهم فوائد المفتقة لكنها أيضا تحتوى على فوائد كثيرة بفضل مكوناتها والتي منها السمسم والعسل الأسود والحلبة الحصى والنشا والمغات الذي يضاف إليها حسب الرغبة.

فائدة العسل الأسود

يعتبر العسل الأسود مصدراً من المصادر الغنية بالحديد ويساعد في علاج الأنيميا لذلك فإنه هام جدا لمرضى النحافة ويحتوي أيضاً على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم وهي عناصر ضرورية للحفاظ على الصحة والوقاية من هشاشة العظام.

فائدة السمسم

السمسم من مصادر الألياف التي تعزز الجهاز الهضمي وصحة العظام ويساعد في انتاج الجسم لخلايا الدم الحمراء بسبب احتوائه على فيتامين ب 6.

فائدة الحلبة الحصى

تعتبر الحلبة الموجودة في تحويجة المفتقة من المكونات ذات قيمة غذائية وصحية عالية حيث تحتوي على خصائص تحفز الشهية، وتساعد في زيادة الوزن وتحافظ على توازن الهرمونات منها هرمون الاستروجين، وأيضاً لها قيمة عالية في زيادة هرمون الأنوثة وتخفيف أعراض الحيض.