شيرين رضا بالريش وإنجي جريئة.. أبرز إطلالات النجمات في حفل Enigma

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خطفت نجمات الفن بإطلالاتهن المتنوعة الأنظار عند ظهورهن على السجادة الحمراء في دبى لحضور الحفل السنوى الثامن لمجلة إنيجما "Arab Glamour and Success"، وتنوعت الفساتين ما بين الجذابة والراقية والغريبة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز إطلالات نجمات الفن في حفل مجلة إنيجما.

لجين عمران:

أطلت الإعلامية لجين عمران بفستان باللون الأزرق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

إنجي كيوان:

ارتدت المذيعة إنجي كيوان فستان من قماش الحرير باللون الأصفر بأكمام ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأقراط وخاتم، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

شيرين رضا:

تألقت الفنانة شيرين رضا فستان باللون الأسود بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ميساء مغربي:

وظهرت الفنانة ميساء مغربي بفستان طويل باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

أمينة خليل:

وأطلت الفنانة أمينة خليل بفستان كت باللونين الأسود والذهبي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

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