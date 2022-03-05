بعد وفاة أسطورة الكريكيت الشهير.. إليك أسباب حدوث أزمة قلبية مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في خبر صادم، توفي أسطورة الكريكيت الأسترالي شين وارن، البالغ من العمر 52 عامًا بسبب نوبة قلبية مشتبه بها.

في السابق، كانت النوبات القلبية شائعة لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 55 عامًا أو أكبر، لكن في الآونة الأخيرة فقدنا مشاهير كانوا في أوائل الأربعينيات من العمر، اتبعوا جميعًا أسلوب حياة صحي وروتين لياقة مناسبًا، مما يساعد في الحفاظ على صحة القلب، علاوة على ذلك، يحاول الأطباء في جميع أنحاء العالم لفت الانتباه إلى الحالات المتزايدة من الأمراض المرتبطة بالقلب - في الواقع، يعد القلب ثاني أكثر الأعضاء شيوعًا التي تتأثر بعد الرئتين بفيروس كوفيد، وفقا لموقع timesofindia.

قال الدكتور راجيش ثاتشثودييل، الأستاذ ورئيس قسم أمراض القلب للبالغين: "في وقت سابق، كانت النوبات القلبية تُعرف بمرض الشيخوخة، وعادة ما يكون الأشخاص فوق سن الستين أكثر عرضة للإصابة به، لكن السيناريو قد تغير على مدى السنوات الماضية، ونحن نشهد تزايد عدد الشباب الذين يقعون فريسة لذلك، من المثير للاهتمام، أنك قد تبدو لائقًا وصحيًا جدًا من الخارج، ولكن داخل جسمك قد تظهر أمراض لا تعرفها تمامًا ".

وتحدث النوبة القلبية عندما يتم حظر تدفق الدم إلى القلب فجأة، وينتج عن ذلك نقص في الأكسجين وإذا لم يعالج على الفور يؤدي إلى موت عضلات القلب، يمكن أن تختلف أعراض النوبة القلبية، المعروف أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب، من شخص لآخر.

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة

يكشف آخر منشور لـ شين وارن على انستجرام، أنه بدأ تمرينًا روتينيًا صارمًا لاستعادة لياقته، تحدث أطباء القلب مؤخرًا عن الحاجة إلى معرفة مخاطر القلب لديك قبل الدخول في روتين تمرين صارم، ومع ذلك، لم يُعرف بعد ما إذا كان ذلك قد لعب دورًا في وفاته.

يشارك الدكتور سانجاي ميتال مدير طب القلب السريري والوقائي، معهد القلب، في ميدانتا، بعض العلامات على الإفراط في ممارسة الرياضة التي يجب على الناس عدم تجاهلها:

- إذا شعر الشخص بالدوار أثناء ممارسة الرياضة، فقم بتقييم نفسك

- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم الشديد)، فتأكد من أنك تتخذ خطوات للسيطرة على ضغط الدم قبل خوض التمارين الشاقة

- إذا كان لديك تاريخ عائلي لشاب تعرض لأزمة قلبية دون سابق إنذار، فقد يشير ذلك إلى أنك تحمل جينًا قد يعرضك لأزمة معينة.

- إذا كنت تعاني من ضيق في الصدر، وضيق في التنفس لا داعي له، فقم بتقييم حالتك

- يمكن أن تؤدي عقاقير تحسين الأداء إلى اضطرابات في القلب

فيما يلي بعض الأسئلة الشائعة المتعلقة بالنوبات القلبية:

ما الذي يسبب النوبة القلبية؟

تحدث النوبة القلبية عند انسداد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية، يؤدي التباطؤ الشديد في إيقاع القلب أيضًا إلى السكتة القلبية.

يقول الخبراء إنه بمرور الوقت، تتسبب الرواسب الدهنية بما في ذلك الكوليسترول في شكل لويحات تضيق الشرايين مما يؤدي إلى حالة تسمى تصلب الشرايين والتي تسبب النوبة القلبية.

هل النوبة القلبية هي نفسها السكتة القلبية؟

على الرغم من أنها متشابهة من بُعد، إلا أنه يتم تشخيصها طبيًا بشكل مختلف ويتم استخدام علاجات مختلفة لها.

هل يمكن أن يسبب التوتر نوبة قلبية مفاجئة؟

يتسبب التوتر في ارتفاع ضغط الدم، وهو التهاب مميت للقلب، تزيد هذه الحالات من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

ما هي أعراض النوبة القلبية الشائعة؟

- ضيق أو ألم أو إحساس مؤلم في صدرك أو ذراعيك ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر، - غثيان - عسر الهضم - حرقة في المعدة- ألم في البطن - ضيق في التنفس - عرق بارد - إرهاق - دوار أو دوار مفاجئ.

ما هي بعض الخرافات الشائعة عن النوبات القلبية؟

الخرافة: النوبة القلبية والسكتة القلبية هما نفس الشيء.

الحقيقة: السكتة القلبية مشكلة كهربائية والنوبة القلبية هي مشكلة في الدورة الدموية.

الخرافة: تحدث أمراض القلب بسبب نمط الحياة السيء، والأشخاص النحيفون والنشطون آمنون

الحقيقة: يمكن أن تحدث أمراض القلب بسبب عوامل وراثية بصرف النظر عن بعض العوامل الأخرى، في الماضي القريب، رأينا بعضًا من أصح الناس يخضعون لأزمة قلبية، يُنظر أيضًا إلى الإفراط في ممارسة الرياضة والضغط على القلب أكثر من المعتاد على أنهما سببان للنوبات القلبية.

الخرافة: أمراض القلب مرض يصيب الرجل

الحقيقة: أمراض القلب تقتل العديد من النساء مثل الرجال،كان يعتقد أن الهرمون الأنثوي يقيهن من أمراض القلب ولكن هذا ليس صحيحًا.

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