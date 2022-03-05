طريقة عمل الفراخ في الفرن.. وصفات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الفراخ من أكثر أنواع الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي ويمكن تحضيرها بوصفات عديدة ومختلفة، إذ تتفنن ربات البيوت في طرق إعدادها، ومن أشهر تلك الطرق الفراخ المشوية على الفحم ولكنها غير صحية تماما، لذلك يقدم «هن» طريقة عمل الفراخ في الفرن بطرق متنوعة.

طريقة عمل الفراخ في الفرن

- فرخة صحيحة.

- زيت.

- سماق.

- كاري.

- زعتر جاف.

- بصلة مبشورة.

- شطة.

- خل.

- ليمون.

- زبادي.

- صلصة الطماطم.

- ملح وفلفل.

طريقة التحضير

-أهم خطوة في طريقة عمل الفراخ في الفرن هي التتبيلة، إذ يخلط الزبادي مع صلصة الطماطم وعصير الليمون والخل والشطة.

- تضاف البهارات والزعتر والبصل والملح والفلفل والزيت.

- تفتح الفرخة على شكل فراشة وتغطى بالتتبيلة وتُحشى بين الجلد واللحم.

- توضع في صينية بها القليل من الزيت ويضاف عليها باقي التتبيلة وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

طريقة عمل الفراخ في الفرن مثل الشيف فاطمة أبو حاتي

- فرخة كاملة.

- كوب عصير.

- ماء بصل.

- 2 حبة طماطم معصورة ومصفاة.

- ¼ كوب عصير ليمون.

- ¼ كوب خل.

- ¼ كوب عصير برتقال.

- ¼ كوب زيت.

- 2 ملعقة كبيرة كاتشب.

- ملعقة كبيرة زعتر.

- ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

- ملعقة كبيرة ملح.

- ملعقة كبيرة بصل بودرة.

- ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

- ملعقة صغيرة كركم.

- ملعقة صغيرة كبابة صيني.

- ملعقة صغيرة سكر.

- ملعقة صغيرة شطة.

طريقة التحضير

- يمكنك التنويع في طريقة عمل الفراخ في الفرن بإضافة عصير البرتقال وعصير البصل وعصير الطماطم بالإضافة إلى الخل والزيت والملح والفلفل والكزبرة جافة والبصل البودرة والثوم البودر والكركم والكبابة صيني والسكر والشطة.

- تقلب كل المكونات السابقة جيدا وتخلط جيدا حتى تتجانس.

- تُفتح الفرخة من الظهر وتزال سلسلة الظهر بالرقبة وتدق الفرخة بالمدق.

- لضمان نجاح طريقة عمل الفراخ في الفرن تنقع الفرخة في التتبيلة وتغطى بالفويل وتوضع في صنية فرن ثم تُغطى بالفويل،ويعد ذلك نضعها على أرضية الفرن في نار ساخنة للغاية لمدة نصف ساعة حتى تغلي، ثم ترفع على شبكة الفرن وتضبط النار على 180 حتى تنضج بشكل كامل.

فراخ في الفرن بالزبادي والمستردة على طريقة الشيف الشربيني

- دجاج.

- بصل.

- بطاطس.

- زنجبيل.

- زعتر طازج.

- زبادي.

- مستردة.

- ثوم بودرة.

- بصل بودرة.

- خل.

- زيت زيتون.

- كركم.

- ملح وفلفل.

طريقة التحضير

- يفرم الثوم ويخلط مع المستردة والزبادي وملح وفلفل ونفس التوابل.

- يخلط الزعتر مع الثوم المفروم والتوابل والملح والفلفل.

- تُقطع البطاطس شرائح.

- يرش الزيت في صينية الفرن ويرص عليها شرائح البطاطس.

- تُحشى الفرخة بتتبيلة البصل وتُغلق جيدا، وتتبل من الخارج بخليط الثوم.

- تُشرح الفرخة بسكين حامية لتتشرب من التتبيلة.

- نضع بقية التتبيلة على البطاطس في الصينية.

- تُضاف الفرخة على شرائح البطاطس وتدخل فرن ساخن حتى تمام النضج.

فراخ في الفرن على طريقة الشيف سارة عبد السلام

- فرخة مقطعة أرباع.

- قطعة زنجبيل.

- 6 فصوص ثوم.

-1 فلفل أحمر حار.

- ½ كوب صوص صويا.

- 2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

- ملعقة صغيرة قرفة.

- ملعقة صغيرة كبابة صيني.

- ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

- ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

- ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

- ملح وفلفل أسود.

- زيت.

طريقة التحضير

- تفرم كل المكونات معاً في الكبة حتى تنعم وتتجانس.

- تتبل الفرخة جيداً من الداخل والخارج وتحت الجلد.

- تترك الفرخة في التتبيلة لمدة ساعتين ويفضل تترك ليلة كاملة.

- تشوى الفرخة في فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج، وتكون الحرارة من أعلى وأسفل.

- ترفع الفرخة من الفرن بعد تمام النضج، وتترك مغطاة لمدة 20 دقيقة حتى تهدأ وتتشرب عصارتها.