الامارات | احترسوا من شرب الماء بهذه الطريقة.. قد تؤدي إلى الوفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن احترسوا من شرب الماء بهذه الطريقة.. قد تؤدي إلى الوفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرب الماء بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى حالة مرضية تعرف باسم "تسمم الماء" والتي قد تؤدي إلى الوفاة، ورغم أن شرب الماء بكمية كافية يومياً يعود بفوائد عدة على الصحة لكن الخبراء يؤكدون ضرورة معرفة الكمية الكافية من الماء يومياً لضمان الحصول على هذه الفوائد.

ووفق تقرير نشرته "روسيا اليوم" يحدث تسمم الماء عندما تشرب الكثير من الماء بحيث لا تستطيع الكلى التخلص منه بالسرعة الكافية، ورغم ندرة حدوث هذا، إلا أن تسمم الماء يمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه على الفور.

ويحتاج البالغون إلى شرب نحو 2.7 إلى 3.7 لتر من السوائل يومياً، والتي تأتي من الماء والمشروبات الأخرى والطعام، وقد يحدث تسمم الماء من شرب أكثر من ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء خلال فترة قصيرة، مثل ساعة أو ساعتين، وفق ما قال رئيس طب الطوارئ في كلية الطب في روتجرز نيو جيرسي، لويس نيلسون.

ويشير نيلسون إلى أن تسمم الماء قد يؤدي إلى انتفاخ الدماغ وتعطيل الوظائف الطبيعية، وتشمل الأعراض المبكرة لتسمم الماء كلا من: (الصداع، الارتباك، الغثيان، التقيؤ، الهلوسة، تشنجات العضلات، ضعف وظائف المخ، النوبات القلبية، الغيبوبة).

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