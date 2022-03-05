الامارات | مدير سيرك موسكو: العقوبات على القطط الروسية تثير الضحك

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير سيرك موسكو: العقوبات على القطط الروسية تثير الضحك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير سيرك موسكو، أدغارد زاباشني، إن الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي للقطط على مشاركة القطط الروسية في المعارض الدولية لا يثير إلا السخرية والضحك.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مدير السيرك قوله: "هذه ظاهرة مؤقتة لا تلزم أحدا باتخاذ أية خطوات، ولا تثير غير ابتسامات لدى الجميع. وأنا مقتنع بأن قططنا ستبقى مرضية وفي حالة جيدة على الرغم أنها لن تزور لوقت ما مباريات دولية، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على أنها قادرة على التنافس وممارسة الرياضة".

ومن جانبه، قال مدير مسرح القطط بموسكو، يوري كوكلاتشوف، لوكالة "تاس": "الحظر لن يؤثر سلبا على هذا النوع من البزنس في روسيا. ربما تزعج القطط الروسية رجال الأعمال الذين يخسرون أموالا بسبب أن القطط الروسية هي أفضل وأجمل القطط في العالم !".

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