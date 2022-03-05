الامارات | كشف حقيقة مقتل مواطن كويتي في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حقيقة مقتل مواطن كويتي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر دبلوماسي كويتي إن جثة القتيل التي عثر عليها في مصر واشتبه بأنها قد تكون لمواطن كويتي، تم التأكد منها حيث تبين أنها تعود إلى مواطن مصري وليس لمواطن كويتي.

وقال المصدر لصحيفة "القبس" إن موظفي السفارة تواصلوا مع السلطات المصرية التي أكدت لهم بعد التأكد من الجثة أنها جثة مواطن مصري.

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