مراحل تطور الطفل في الشهر الثالث.. «3 علامات تنذر بالخطر»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعد الأشهر الأولى من حياة الطفل من أهم المراحل التي يتطور فيها بشكل كبير، إذ يبدأ في اكتساب العديد من المهارات، مثل التعرف على يديه، والابتسام، والنوم لفترة أطول في الليل، وتشعر الأم بالقليل من الراحة من عناء الرضاعة الليلية، إذ تقل رغبته في الرضاعة، وتبدأ شخصيته في الظهور، وتتطور حركته بشكل كبير، ولذلك فإن مراحل تطور الطفل في الشهر الثالث تعد أهم فترة في حياته.

ويقدم «هن» في التقرير التالي، مراحل تطور الطفل في الشهر الثالث، وفق موقع «ويب ميد» الطبي.

مراحل تطور الطفل في الشهر الثالث

المهارات الحركية

تختفي ردود الفعل المفاجئة التي كان يظهرها الطفل خلال الشهرين الأولين، ويُلاحظ أيضًا تحسن في قوة الرقبة عند حمله في وضع مستقيم، بالإضافة إلى أن الطفل في الشهر الثالث يتمتع بما يكفي من قوة لدعم رأسه وصدره بذراعيه أثناء النوم على بطنه، وقوة كافية أيضا لتمديد أرجله.

النوم

ومن أبرز مراحل تطور الطفل في الشهر الثالث، نمو الجهاز العصبي له، فتستطيع معدته استيعاب المزيد من الحليب سواء الطبيعي أو الصناعي، وتسمح هذه التغييرات للطفل بالنوم لمدة ست أو سبع ساعات متواصلة في كل مرة.

الحواس

تبدأ حاسة السمع والبصر في التحسن بشكل تدريجي لدى الطفل البالغ من العمر 3 أشهر، إذ يستطيع تحريك رأسه وتمييز أصوات والديه، والاستماع إلى جميع أنواع الموسيقى، ويفضل النظر إلى الألعاب ذات الألوان الزاهية، وينظر باهتمام إلى انعكاس صورته في المرآة.

التواصل

في عمر 3 أشهر، يبدأ الطفل في التفاعل والتواصل مع العالم من حوله، ويتضمن جزء من هذا العملية التفاعل مع الناس والابتسام، فلم يعد البكاء هو الوسيلة الأساسية للتواصل ويبدأ في استخدام طرق أخرى، مثل الهديل وإصدار أصوات مثل «أوه وآه»، ويجب على الأم الرد على جميع ما يصدره ابنها، وسيستمع الطفل إلى صوتها ويميز تعبيرات وجهها أثناء حديثها إليه، وفي النهاية يبدأ في تكوين صوته الخاص والقيام بحركاته المميزة.

متى يجب استشارة الطبيب

وإذا لم يظهر على طفلك مراحل التطور المعتادة عند بلوغه شهره الثالث، فلا يجب القلق على الإطلاق والحرص على مراقبة ردود أفعاله المختلفة، خاصةً إذا كان قد ولد قبل الأوان، ويجب الذهاب إلى طبيب الأطفال إذا لم يقم بالأشياء التالية:

- استجاب للضوضاء.

- يتتبع الناس أو الأشياء بعينه.

- الابتسام.

وفي هذا الصدد، شرح الدكتور محمد رفعت نصار، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال برنامج «يحكى أن»، أن مراحل تطور الطفل في الشهر الثالث كثيرة ومتعددة، إذ يصبح أقوى ويتحكم في حركاته بطريقة أكبر، ويزداد تواصله واستجابته للأم مقارنة بالشهور الأولى، ومع نهاية الشهر الثالث يستطيع رفع رأسه بثبات للحظات قصيرة، وفي هذه المرحلة يكتشف يديه.

التطور الجسدي للطفل

يبدأ التطور لدى الطفل بقدرته على رفع نفسه والتحكم في جسده بشكل أفضل، ثم يتعرف على المهارات والقدرات التي يمتلكها، إذ تصبح عضلات الرقبة قوية بدرجة كافية، ما يسمح له برفع رأسه لثوان عندما يكون نائم على ظهره.

ولتطوير مهارات الطفل، يمكنك وضعه على بطنه على السرير بشرط ألا يكون بعد الرضاعة مباشرة، وستلاحظين أنه يقوم بحركات دفع صغيرة لها هدف كأنه يريد التحرك من على السرير، ويجب مساعدته مساعدة على القيام بهذه التدريبات باستمرار لتقوية عضلاته، وبالتالي زيادة قدرته على استيعاب ما يحدث حوله، وتنمية حب الفضول لديه لاستكشاف الأشياء المحيطة به.