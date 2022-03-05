فرصة تدريب مجانية من الشباب والرياضة لـ«احتراف التجميل»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة لتدريب الشباب»، تقديم منحة مجانية في مجال «محترفي التجميل»؛ للحصول على دورات تدريبية متعلقة بـ «المكياج»، منوهة لعدد من الشروط للحصول على الدورة.

وأوضحت الوزارة، أنه في حال نجاح الطالب واجتيازه الدورة المجانية، فإنه في تلك الحالة سيحصل على شهادة معتمدة من «لوريال» تفيد بأنه تلقى تلك الدورات وأنه مهيأ لسوق العمل.

ووفقا لـ الشباب والرياضة فإن المنحة تتضمن عددًا من التدريبات، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

1- الحصول على دورة تدريبية عن التوعية المهنية لتجهيزك لسوق العمل لمدة خمس أيام.

2- الحصول على التدريب الفني «العملي».

3- الحصول على كورس عن التسويق الذاتي.

تفاصيل منحة محترفي التجميل

ويستغرق المتدرب 82 يومًا، وهي مدة التدريب على أن يتلقى المتقدم للمنحة ثلاث أيام في الأسبوع «الدراسة تكون نظري وعملي».

شروط الالتحاق بمنحة محترفي التجميل

ونوهت الوزارة إلى عد من الشروط يجب توافرها في حال الرغبة في الالتحاق بالدورة التدريبية وهي:

- لابد أن يتراوح سن المتقدم من 18 – 40 سنة.

- أن يكون من سكان القاهرة الكبرى «القاهرة – الجيزة - القليوبية ».

- تحديد موقف الذكور من الخدمة العسكرية «الذكور فقط».

- يجب أن يكون المتقدم للمنحة متفرغ طوال فترة التدريب وتلتزم بالالتحاق بجميع مراحل المشروع.

- يجب أن يكون لدى المتقدم المقدرة والرغبة في العمل بعد التدريب.

- يتم قبول الحاصلين على كافة المؤهلات التعليمية بحد ادنى الشهادة الاعدادية .

طريقة الاشتراك في منحة محترفي التجميل

ويمكن للراغبين في الاشتراك، التقدم من خلال لينك المنحة المتاح عبر صفحة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».