مايا مرسي تهنيء سولاف درويش بانتخابها رئيسة لـ«لجنة المرأة»: نموذج مشرف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى النائبة المصرية سولاف درويش، لانتخابها رئيسة للجنة المرأة بمنظمة العمل العربية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بوصول النائبة سولاف درويش لهذا المنصب الدولى الهام، الذى يؤكد كفاءتها وتمكنها من قدراتها التى أهلتها لتولى هذا المنصب، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية فى جميع المناصب التى تتقلدها، متمنية لها مزيدًا من النجاحات والإنجازات.

يذكر أن لجنة شؤون المرأة بمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، انتخبت النائبة المصرية سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيسة لها، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة يوم الخميس الماضي، بحضور لفيف من القيادات النسائية من بلدان عربية.