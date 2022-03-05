تحذير عاجل من استخدام كريمات فرد الشعر: «أضرار صحية خطيرة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، من استخدام الكريمات المخصصة لفرد الشعر، تحت أي مسمى سواء كان كرياتين أو بروتين أو بوتوكس، موضحا أن المواد التي تتكون منها هذه الكريمات خطيرة للغاية وتؤثر على الصحة بشكل كبير.

ونصح رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، باستخدام الاستشوار أو «البيبي ليس» في حالة الضرورة القصوى فقط أو في المناسبات، حفاظا على صحة الشعر والبشرة.

علاقة بقع الأظافر بالإصابة بالسرطان

وشرح أستاذ الأمراض الجلدية، أن ظهور الخطوط السوداء في الأظافر ليس دليلا على الإصابة ببعض الأورام السرطانية المختلفة كما يدعي البعض، فالحسنات والوحمات من الممكن أن تظهر تحت الأظافر، وأشار إلى أن ظهور البقع البيضاء علىها ما هي إلا ظاهرة طبيعية تحدث في الطقس البارد.

«الناظر»: احذروا من هذه الطريقة في علاج الأمراض

ونهى هاني الناظر خلال حديثه مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج «صباح الورد» على شاشة قناة «ten»، عن اتباع سياسة ترك الجسم ليعالج نفسه بنفسه في حالة الإصابة بالأمراض وعدم الذهاب إلى الأطباء لتلقي العلاج، موضحا أن اللجوء إلى المختصين لعلاج الأمراض في أوقات مبكرة أمر مهم جدا وضروري لتفادي تفاقم الإصابات وتطورها.

وأكد استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، على وجود ارتباط وثيق بين فصل الشتاء وظهور قشرة الشعر، لافتًا إلى أن قشرة الشعر تظهر عند معظم الأشخاص بسبب برودة الطقس، فكلما زادت برودة الطقس زادت القشرة وازدادت المشكلة.