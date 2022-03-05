حتى لا تنخدع.. 8 أعراض تؤكد إصابتك بأوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

متغير أوميكرون الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، أثر بشكل تدريجي على الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وفي الأشهر القليلة الأولى بعد اكتشاف المتغير في أجزاء مختلفة من العالم، حدد العلماء والأطباء الأعراض الرئيسية المرتبطة بالمتغير الجديد وحددوا كيف يختلف عن أعراض فيروس كورونا.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز 8 أعراض موكدة للإصابة بأوميكرون، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

وفقًا لبيانات من دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا، فإن الأعراض الثمانية الشائعة لأوميكرون هي كما يلي:

- حكة الحلق.

- آلام أسفل الظهر.

- سيلان الأنف أو احتقان الأنف.

- صداع الراس.

- الإعياء.

- العطس.

- التعرق الليلي.

- آلام الجسم.

وقارن الخبراء هذه الأعراض بالأعراض الخفيفة الشبيهة بالبرد التي نشعر بها مع نزلات البرد العادية أو الأنفلونزا، ومع ذلك، يحث البروفيسور تيم سبيكتور، رئيس تطبيق دراسة أعراض ZOE COVID Study في المملكة المتحدة، يجب على كل شخص يعاني من هذه الأعراض اختبار نفسه على الفور.

هل فترة الإصابة أقصر في حالة أوميكرون؟

تقترح منظمة الصحة العالمية (WHO) أن فترة حضانة فيروس كورونا، وهي الفترة الزمنية بين التعرض للفيروس وظهور الأعراض، وهي في المتوسط 5-6 أيام، ولكن يمكن أن تصل إلى 14 يومًا.

ومع ذلك، مع ظهور أوميكرون، يعتقد الخبراء أن فترة الحضانة تكون أقصر لأسباب مختلفة، وتشير البيانات المتاحة إلى أن أعراض Omicron تظهر في وقت مبكر بعد يومين من الاتصال الوثيق بشخص مصاي بأوميكرون.

وقال ريان روتش، الرئيس التنفيذي لشركة ديسكفري هيلث للتأمين الصحي في جنوب إفريقيا، إن الأدلة تشير إلى ظهور أعراض أوميكرون في غضون ثلاثة أيام، ومع ذلك، يوصي الخبراء بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام على الأقل لأن الأعراض تستغرق وقتًا أطول للظهور، حتى بعد 14 يومًا من التعرض.

يعد فيروس كورونا الطويل حالة تحدث لدى الأشخاص الذين لا يزالون يعانون من أعراض فيروس كورونا حتى بعد تعافيهم من المرض، وأدى ذلك إما إلى تلف الأعضاء أو استمرار معاناة الأشخاص من الأعراض المزمنة دون أي ضرر يمكن اكتشافه لأجزاء أخرى من الجسم.

ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا؟

يجب على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا أو يتعاملون مع مرضى مصابون بفيروس كورونا عزل أنفسهم لمدة 5-10 أيام، والاستمرار في ارتداء الأقنعة والحافظ على المسافة الاجتماعية واتباع نظافة اليدين، وفي حالة ظهور الأعراض، يجب عدم التواصل مع الأشخاص المحيطين بك وتجنب الخروج من غرفتك.