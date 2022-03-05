علاج الإمساك عند الأطفال 4 سنوات.. 5 طرق منزلية بسيطة

القاهرة - سمر حسين - صحة

دائمًا ما تصاب الأمهات بالقلق عند إصابة أبنائهن بأي مكروه أو مرض حتى ولو كان نزلة برد خفيفة، وتحاولن بكل الطرق حمايهم عبر التغذية المناسبة والسليمة، ويعد أكثر الأشياء بحثا في الوقت على محرك البحث العالمي «جوجل»، كيفية علاج الإمساك عند الأطفال 4 سنوات، وإذا كان أعشاب منزلية لذلك الأمر.

وتستعرض «هن» في هذا التقرير أعراض وطرق علاج الإمساك عند الأطفال 4 سنوات، وفقًا لموقع «Health Line» الطبي، إذ أن المرض عبارة عن حركات للأمعاء غير متكررة أو منتظمة، وتكون أقل من ثلاث مرات في الأسبوع.

أعراض الإمساك عند الأطفال 4 سنوات

- براز كبير الحجم بشكل غير عادي.

- انتفاخ البطن.

- ألم في المعدة.

- ألم أثناء حركة الأمعاء.

- وجود سائل من البراز في الملابس الداخلية للطفل.

- وجود آثار من الدماء بسبب التمزقات الصغيرة حول فتحة الشرج.

5 طرق لعلاج الإمساك في المنزل

على الرغم من أن الإمساك غير مريح للأطفال في السن المبكرة، إلا أنه لا يدل على وجود حالة مزمنة، بالإضافة إلى أن العلاجات المنزلية ستساعد في تليين البراز وتخفيف حدة الأعراض، وهي كما يلي:

شرب الكثير من الماء

يشعر الطفل بالإمساك بسبب نقص نقص السوائل في الجسم وما يزيد الأمر صعوبة أن البراز يصبح جافًا، ولذلكم فإن كثرة شرب الماء يعمل على تلين البراز ما يسهل مروره ويساعد في العلاج.

تناول عصير الفاكهة

يعتبر عصير الفاكهة فعال أيضا في تخفيف حدة الأعراض التي يشعر بها الطفل، لأنه يحتوي على مادة السوربيتول، والتي تعمل كملين للبراز.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

ومن المهم أن يحتوي الطعام الذي يتناوله طفلك على الألياف مثل التفاح والموز والخوخ والبازلاء، ويمكنك أيضا إعطاء طفلك مكملات غذائية تحتوي على الألياف ولكن بعد استشارة الطبيب أولا.

تقليل تناول الأرز

تجنبي تماما الإكثار من النشويات في طعام طفلك، خاصة الأرز، لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف، ما يزيد من الشعور بالألم عند دخول المرحاض.

زيادة النشاط البدني

يجب أن تشجعي طفلك على ممارسة الرياضة اليومية، والتي تساهم في تحفيز حركات الأمعاء ومحاربة الإمساك وإعطاء الجسم طاقة ونشاط، ويجب أن تستشيري الطبيب قبل إعطاء أي ملينات أو حقن شرجية.

وإذا لم تحسّن العلاجات المنزلية الأعراض التي يشعر بها طفلك، فيجب أن تذهبي به إلة الطبيب لمعرفة الخلل، إذا ربما يكون طفلك مصاب بمرض أخر والإمساك أحد أعراضه الظاهرية، وسيقوم الطبيب بإعطاء جرعة شرجية للطفل لإخراج البراز بعد إجراء الفحص البدني للطفل، وربما يطرح بعض الأسئلة حول النظام الغذائي والنشاط البدني.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمر الإمساك أكثر من أسبوعين، أو إذا ظهرت أعراض أخرى على الطفل مثل: «رفض الأكل، انتفاخ البطن، فقدان الوزن، الحمى، ألم أثناء حركات الأمعاء».

ومن جانبه، أوضح الدكتور رفعت الجابري، استشاري طب الأطفال في حديثه لـ«هن»، أن الوقاية خيرًا من العلاج، لذا يجب أن يكثر الطفل من شرب السوائل، بجانب إعطاءه بعض من الأطعمة الملينة مثل القراصية والسكر البني والبرتقال والكوسة، والأدوية الملينة مثل اللاكتولوز والدوفلاك. ِ