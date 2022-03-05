طريقة عمل الجلاش الحلو الطري بأسهل طريقة.. «أحسن من المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات الحلوى المختلفة، ويعد الجلاش الحلو الطري من أكثر الأشياء بحثا في أصناف الحلوى المتنوعة، ويصنف من أشهر الأطباق الشهية في بعض الدول العربية بينها مصر وسوريا وفلسطين، وهو الطبق الذي يتوسط دائما المائدة بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك كونه يتمتع بمذاق فريد ولذيذ.

وفي هذا التقرير، تعرض «هن» طريقة عمل الجلاش الحلو الطري على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، وبمكونات بسيطة متاحة في كل البيوت.

طريقة عمل الجلاش الحلو الطري بالمكسرات

- ورق من الجلاش.

- سمن.

- جوز هند.

- زبيب.

- سوداني.

- شربات.

- قمر الدين.

- نحضر قالب مستطيل أو مربع الشكل وندهنه بالقليل من السمن.

- ثم نأتي بورق الجلاش، ونضع رقاقة واحده منه داخل القالب وندهنها بالسمن، ثم نضع رقاقة أخرى فوقها ودهنها أيضا بالسمن.

- نضع بعد ذلك حشوة الجلاش الحلو، وهي عبارة عن رشة جوز الهند والزبيب والفول السوداني.

- وبعد ذلك، نضع رقاقة أخرى من ورق الجلاش وندهنه بالسمن وعليه طبقة ثانية وندهن بالسمن.

- وفي النهاية، نضع القالب في الفرن لحين التسوية، ويتم إخراجه ووضع الشربات عليه ويقدم في أطباق التقديم.

مقادير وطريقة عمل الشربات

- 2 كوب من السكر.

- كوب ماء.

- نصف ليمونة.

- فانيليا «حسب الرغبة».

- نضيف السكر في وعاء على نار هادئة والماء، وحين يصل للغليان نعصر عليه الليمون ونضع الفانيليا، ونقلب إلى أن يتماسك الشربات ويصبح ثقيلً، ثم نرفعه من على النار.

مكونات الجلاش المحشو بسبوسة

- كوب من السميد.

- نصف كوب من السكر.

- كوب من اللبن.

- ورق جلاش.

- سمن.

- نصف كوب شربات.

- زبيب.

- جوزهند.

- فول سوداني.

طريقة التحضير

وشرحت الشيف نجلاء الشرشابي كيفية عمل الجلاش المحشو بالبسبوسة والأشياء التي تحتاجها السيدات في المطبخ، كما يلي:

- نضع حلة على النار ونضع فيها دقيق السميد للتحميص، ثم نضيف عليه معلقة من السمن ونقلب إلى أن يصبح لونه أصفر فاتح.

- نضع على الخليط السابق، نصف كوب من السكر والسوداني والزبيب وجوز الهند.

- وأخيرًا نضيف اللبن ونستمر في التقليب إلى أن تتماسك العجينة.

- نحضر قالب مستطيل أو مربع الشكل على حسب الرغبة، ونضع نصف رقاقة جلاش في القالب المدهون بالسمن والنصف الأخر للخارج، وهكذا على جميع جوانب القالب.

- نضيف حشوة البسبوسة في قلب الجلاش ونفردها في كافة أجزاء القالب، ثم ندهن الأطراف الخارجية من القالب بالسمن، ونغطي به حشوة البسبوسة.

- يجب إضافة 2 ورق جلاش على الحشوة من فوق ودهنهم بالسمن، ثم نحضر سكين ونقطعه حسب الشكل المراد عمله.

-ضعي الصينية داخل الفرن للتسوية، وبعدها أخرجيها وأسقيها بالعسل، واتركيها لتبرد، وبعد ذلك قدمي الحلوى في أطباق التقديم.

كيفية عمل أصابع الجلاش

- شربات.

- جوز هند.

- سوداني مجروش.

- سمن.

- ورق جلاش.

- نحضر ورق الجلاش ونضعه فوق بعضه، وندهنه ورقة تلو الأخرى.

- نضع المكسرات على نصف ورق الجلاش، وبعد ذلك نطبق ورقة وندهنها من فوق بالسمن ونقلبها على الجنب ونلفها على شكل أصابع.

- بعد عمل كل الكمية الموجودة، نحضر صينية مدهونه بالسمن ونرص الأصابع عليها.

- نضع الصينية داخل الفرن للتسوية، ثم نخرجها ونسقيها بالشربات البارد.

مكونات الجلاش بالكنافة والزبيب

- ورق جلاش.

- سمن.

- كنافة محمرة.

- عسل نحل.

- زبيب.

- جوز هند.

- فول سوداني.

- شربات.

- نحضر كنافة مقطعة ونضعها في حلة على النار مع معلقتان من السمن ونقلب حتى تتحمر.

- وبعد ذلك نحضر وعاء ونضع فيها الكنافة والزبيب والفول السوداني وجوز الهند والعسل ونقلب المكونات مع بعضها.

- نأتي بالجلاش وندهنه بالسمن ونضع بداخله جزء من حشوة الكنافة ونلفه.

- وحضر صينية مدهونه بالسمن ونرص الجلاش عليها وندخله في الفرن للتسوية، ثم نخرجه ونسقيه بالشربات ويقدم باردًا.